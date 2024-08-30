В середине 90-х Билли Гиббонс взялся строить целый ковбойский городок. И хоть для этого нужно было много площади, он имел немного места на заднем дворе. С этого все и началось.

Обратите внимание Мужчину заставляют убрать замечательный сад, который он вырастил на крыше дома: вот фото

"Город из вестерна"

Мужчина просто в восторге от культуры Дикого Запада и стиля 1950-х. Такая "одержимость" у него началась еще в юношестве. Сейчас уже пенсионером он счастлив, что воплотил свою мечту "жить в прошлом".

Я провел дополнительные исследования и выяснил стиль предметов быта и одежды 50-х, которые я регулярно ношу. Одежда, многое из того, что у меня есть, это современное ретро, но многое я беру из благотворительных магазинов. Классические автомобили – один из них Vauxhall Velox конца 50-х годов, а еще у меня есть хотрод в стиле 1950-х,

– поделился британец.

Сначала он начал вносить стиль 50-х в свой интерьер. Кухня мужчины изобилует красками, винтажной мебелью на фоне классического черно-белого пола. Пенсионер имеет 10 старых холодильников той эпохи, хотя для интерьера подошел только один.

Старомодная кухня / Фото SWNS

Британец не захотел останавливаться на достигнутом. После трех лет упорного труда он превратил свой сад в "город из вестерна". На заднем дворе есть офис шерифа, небольшая тюрьма, банк, торговый пункт, парикмахерская, кузница и даже стоит пушка. Пенсионер говорит, что на это все потратил всего 500 фунтов.

Ковбойский городок / Фото SWNS

Мой отец держал лошадей и построил две конюшни и несколько других сараев для сена, а после того, как я унаследовал это место, я построил большой гараж для своих классических автомобилей. Но после того, как мне пришла в голову идея построить ранчо, я начал со конюшен и переделал их в тюрьму, а другую – на офис шерифа,

– рассказал Билли.

На свой дом в стиле 1950-х годов он почти ничего не потратил. Большинство вещей британец имел, потому что всегда любил хранить что-то из прошлого.