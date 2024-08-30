Мужчину, который арендует территорию в графстве Девон, заставляют убрать все насаждения. Но он не может с этим смириться.

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Посадил сад на арендованном здании

Чиновники из городского совета отметили, что в арендованных зданиях допускаются определенные изменения. Однако они должны соответствовать правилам планирования, конструктивной безопасности, охраны здоровья и труда. А сад на крыше, посаженный без предварительного разрешения, может, по их словам, представлять "потенциальную опасность".



Мужчина вырастил сад на крыше / Фото SWNS

Роб оправдывается, что его творческая работа наоборот спасла здание. Ранее пространство на крыше было в ужасном состоянии. Там проводили время "люди с антисоциальным поведением".

К тому же британец решил сделать это не просто из-за собственного желания. Он прислушался к советам местных садоводов. Мужчина вместе со своей 3-летней племянницей посеял вокруг красочные цветы и ухаживал девочка за растениями раз в неделю.

То, что мы здесь сделали, было продумано до мелочей. Теперь я опустошен, потому что в это вложено сердце и душа. Необходимо найти какой-то компромисс. Надеемся, что здравый смысл возьмет верх,

– говорит Роб.



На крыше растут цветы и деревья / Фото SWNS

Представитель местного совета Торбея заверил, что чиновники намерены решить этот вопрос "на взаимной договоренности".