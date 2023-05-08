Как выбрать ковер в коридор: 6 вариантов стильного и уютного покрытия
Источник:Homes & Gardens
Ковер – это вещь, которая добавляет уюта и стиля в вашей комнате, особенно в коридоре. Это ведь первая комната, которую видят все гости.
От дорожек с густым узором до ковров на лестнице – есть множество вариантов напольного покрытия для коридора. Эксперты рассказали, какие ковры и для чего следует выбирать.
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Как выбрать ковер для коридора
Выбирая ковер в коридор, вы должны думать о пространстве в целом. Если ваш коридор узок или мало естественного освещения, приобретите светлый ковер. Для больших коридоров с большими окнами наоборот выберите темное покрытие. Это придаст простор драматизма и поможет скрыть определенные следы.
Если вы хотите сделать прихожую длиннее или шире, выберите полосатый ковер, чтобы создать иллюзию длины или ширины.