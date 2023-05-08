Как выбрать ковер в коридор: 6 вариантов стильного и уютного покрытия

Ковер – это вещь, которая добавляет уюта и стиля в вашей комнате, особенно в коридоре. Это ведь первая комната, которую видят все гости.

От дорожек с густым узором до ковров на лестнице – есть множество вариантов напольного покрытия для коридора. Эксперты рассказали, какие ковры и для чего следует выбирать.

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Как выбрать ковер для коридора

Выбирая ковер в коридор, вы должны думать о пространстве в целом. Если ваш коридор узок или мало естественного освещения, приобретите светлый ковер. Для больших коридоров с большими окнами наоборот выберите темное покрытие. Это придаст простор драматизма и поможет скрыть определенные следы.

Если вы хотите сделать прихожую длиннее или шире, выберите полосатый ковер, чтобы создать иллюзию длины или ширины.

Для узких коридоров выбирайте светлые ковры

Белый ковер освещает пространство / Фото Weaver Green

Увеличьте маленький коридор с помощью полосатого покрытия

Полосатый ковер зрительно увеличивает коридор / Фото Paul Raeside

Дополните общий вид естественными оттенками

Светло-коричневый является естественным оттенком.

Темный ковер создает контраст в светлом коридоре.

Создайте контраст с помощью темного ковра / Фото David Lovatti

Добавьте акцент с помощью яркого ковра

Желтый ковер делает акцент в белом коридоре / Фото Weaver Green

Выберите универсальный серый ковер

Если не знаете, что выбрать, просто приобретите серый ковер / Фото Davide Lovatti