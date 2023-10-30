Спальня – это личное пространство, и выбирая цвет и узор ковра для этой комнаты, следует обращать внимание на то, что вам больше всего нравятся. А советы специалистов помогут сориентироваться, какие покрытия сейчас актуальны.

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"Часто возникает соблазн оформить свою спальню яркими цветами, которые создают веселую и энергичную атмосферу, но действительно лучше всего придерживаться нежных и успокаивающих цветов, которые будут способствовать расслаблению", – объясняет Лорна Хэй, креативный и маркетинговый директор Alternative Flooring.

Нейтральный

Спальня в деревенском стиле с ковром нейтрального теплого оттенка / Фото Future

Насыщенный

Ковер сине-зеленого оттенка / Фото Future

Узорчатый

Ковер с тонкими узорами / Фото Brintons x Timorous Beasties

Полосатый

Вечный тренд на полосы / Фото Roger Oates Design

Пастельный

Пастельные тона создают успокаивающую атмосферу / Фото Future