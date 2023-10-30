Спальня – це особистий простір, і вибираючи колір і візерунок килима для цієї кімнати, слід звертати увагу на ті, що вам найбільше подобаються. А поради фахівців допоможуть зорієнтуватися, які покриття зараз актуальні.
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"Часто виникає спокуса оформити свою спальню яскравими кольорами, які створюють веселу та енергійну атмосферу, але насправді найкраще дотримуватися ніжних і заспокійливих кольорів, які сприятимуть розслабленню", – пояснює Лорна Хей, креативний і маркетинговий директор Alternative Flooring.
Нейтральний
Спальня в сільському стилі з килимом нейтрального теплого відтінку / Фото Future
Насичений
Килим синьо-зеленого відтінку / Фото Future
Візерунковий
Килим з тонкими узорами / Фото Brintons x Timorous Beasties
Смугастий
Вічний тренд на смуги / Фото Roger Oates Design
Пастельний
Пастельні тони створюють заспокійливу атмосферу / Фото Future