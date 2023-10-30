Идеальный ковер для спальни: вот 5 лучших вариантов от дизайнеров интерьера
Источник:Homes & Gardens
Ковер в спальне должен быть практичным и стильным, чтобы не пришлось его потом быстро заменять. К тому же, это лишние значительные затраты.
Спальня – это личное пространство, и выбирая цвет и узор ковра для этой комнаты, следует обращать внимание на то, что вам больше всего нравятся. А советы специалистов помогут сориентироваться, какие покрытия сейчас актуальны.
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"Часто возникает соблазн оформить свою спальню яркими цветами, которые создают веселую и энергичную атмосферу, но действительно лучше всего придерживаться нежных и успокаивающих цветов, которые будут способствовать расслаблению", – объясняет Лорна Хэй, креативный и маркетинговый директор Alternative Flooring.