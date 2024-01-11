Если вы привыкли "украшать" комнату только нейтральным цветом, то стоит это изменить. Даже один яркий акцент может мгновенно улучшить вид всего помещения, например окрашивание другим тоном стены позади кровати в спальне.

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Сделайте одну стену акцентной

Идея акцентной стены в спальне с приглушенной желтой краской / Фото Future

Выкрасить стену в яркий цвет – хороший способ внести цвет в ваш дом. Если вам это решение слишком смелое, то можете покрасить только плинтусы. Для этого нужно выбрать стену, которую вы хотите сделать фокусной точкой и просто покрасить в этом месте плинтус. Для лучшего эффекта следует сделать яркими все плинтусы в комнате.

Если вы все же решили делать акцентную стену, обратите внимание на мягкие оттенки ярких цветов, таких как приглушенный желтый.

Окрасьте одним цветом маленькую комнату

Маленькая гостиная с черными стенами / Farrow & Ball

Маленькие комнаты могут стать прекрасным помещением для экспериментов с яркими и насыщенными цветами. Поскольку они, скорее всего, не являются основными помещениями в вашем доме, вы можете позволить себе быть смелее.

Например, покрасьте туалетную комнату, коридор или амбар в глубокий черный цвет или же в темно-зеленый.

Покрасьте что-нибудь из мебели ярким цветом

Малиновые детали делают комнату роскошной. Фото Annie Sloan.

Новый слой краски точно поможет освежить старую мебель. Это отличный вариант для арендаторов, а также хорошая идея, если вы не хотите окрашивать стены.

Если у вас комната в нейтральных цветах, а вы хотите освежить старый комод, то покрасьте его в алый или малиновый оттенок. Дизайнеры говорят, что это решение на 10 из 10.