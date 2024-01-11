Якщо ви звикли "прикрашати" кімнату лише нейтральними кольорами, то варто це змінити. Навіть один яскравий акцент може миттєво покращити вигляд усього приміщення, як-от фарбування іншим тоном стіни позаду ліжка в спальні.

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Зробіть одну стіну акцентною

Ідея ​​акцентної стіни в спальні з приглушеною жовтою фарбою / Фото Future

Пофарбувати стіну в яскравий колір – гарний спосіб внести колір у ваш дім. Якщо для вас це рішення надто сміливе, то можете пофарбувати лише плінтуси. Для цього треба вибрати стіну, яку ви хочете зробити фокусною точкою, і просто пофарбувати в цьому місці плінтус. Для кращого ефекту варто зробити яскравими всі плінтуси в кімнаті.

Якщо ви все ж вирішили робити акцентну стіну, зверніть увагу на м'які відтінки яскравих кольорів, як-от приглушений жовтий.

Пофарбуйте одним кольором маленьку кімнату

Маленька вітальня з чорними стінами / Farrow & Ball

Маленькі кімнати можуть стати чудовим приміщення для експериментів із яскравими та насиченими кольорами. Оскільки вони, найімовірніше, не є основними приміщеннями у вашому домі, ви можете дозволити собі бути трохи сміливішими.

Наприклад, пофарбуйте туалетну кімнату, коридор чи комору в глибокий чорний колір або ж у темно-зелений.

Пофарбуйте щось із меблів яскравим кольором

Малинові деталі роблять кімнату розкішною / Фото Annie Sloan

Новий шар фарби точно допоможе освіжити старі меблі. Це чудовий варіант для орендарів, а також гарна ідея, якщо ви не хочете фарбувати стіни.

Якщо у вас кімната в нейтральних кольорах, а ви хочете освіжити старий комод, то пофарбуйте його в яскраво-червоний чи малиновий відтінок. Дизайнери кажуть, що це рішення на 10 з 10.