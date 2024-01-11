Три эффектных обновления краски в интерьере, которые стоит попробовать в 2024 году
Источник:Homes & Gardens
Именно зимой хорошо искать идеи для обновления интерьера, особенно если речь идет о покраске. Дизайнеры говорят, что если освежить имеющийся цвет или покрасить стены или мебель в новый, дом сразу станет более уютным и ярким.
Если вы привыкли "украшать" комнату только нейтральным цветом, то стоит это изменить. Даже один яркий акцент может мгновенно улучшить вид всего помещения, например окрашивание другим тоном стены позади кровати в спальне.
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Сделайте одну стену акцентной
Выкрасить стену в яркий цвет – хороший способ внести цвет в ваш дом. Если вам это решение слишком смелое, то можете покрасить только плинтусы. Для этого нужно выбрать стену, которую вы хотите сделать фокусной точкой и просто покрасить в этом месте плинтус. Для лучшего эффекта следует сделать яркими все плинтусы в комнате.
Если вы все же решили делать акцентную стену, обратите внимание на мягкие оттенки ярких цветов, таких как приглушенный желтый.
Окрасьте одним цветом маленькую комнату
Маленькие комнаты могут стать прекрасным помещением для экспериментов с яркими и насыщенными цветами. Поскольку они, скорее всего, не являются основными помещениями в вашем доме, вы можете позволить себе быть смелее.
Например, покрасьте туалетную комнату, коридор или амбар в глубокий черный цвет или же в темно-зеленый.
Покрасьте что-нибудь из мебели ярким цветом
Новый слой краски точно поможет освежить старую мебель. Это отличный вариант для арендаторов, а также хорошая идея, если вы не хотите окрашивать стены.
Если у вас комната в нейтральных цветах, а вы хотите освежить старый комод, то покрасьте его в алый или малиновый оттенок. Дизайнеры говорят, что это решение на 10 из 10.