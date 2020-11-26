Обои или покраска стен – вечный вопрос, который возникает у владельцев жилья, которые решили делать ремонт. Оба варианта имеют свои особенности.

Какие ключевые отличия обоев и окрашенных стен, и что все же лучше для квартиры и дома, рассказывает Недвижимость 24.

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Обои: особенности и нюансы

Плюсы обоев

Скрывают незначительные дефекты стен.

стен. Большой ассортимент (позволяет выбрать желаемый цвет, узор, принт).

(позволяет выбрать желаемый цвет, узор, принт). Разнообразные цены (возможность подобрать обои на любой бюджет).

Недостатки обоев

Сложная подготовка поверхности (сначала необходимо избавиться от старых обоев – на это уйдет достаточно много времени. После этого стены нужно прошпаклевать и пройтись поверху грунтовкой).

(сначала необходимо избавиться от старых обоев – на это уйдет достаточно много времени. После этого стены нужно прошпаклевать и пройтись поверху грунтовкой). Сложная проклейка обоев на неровных поверхностях, подбор рисунка.

обоев на неровных поверхностях, подбор рисунка. Обои боятся влаги и могут покрываться плесенью.

и могут покрываться плесенью. Недолговечность (обои – материал достаточно нежный).

(обои – материал достаточно нежный). Низкая ремонтопригодность (в случае дефекта на определенном фрагменте – его необходимо заменить, что недешево обойдется и будет заметно).

Обои имеют ряд существенных недостатков / Фото designwiki

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Краска: особенности и важные моменты

Преимущества красок

Простота нанесения (покрасить стены не составит труда даже для новичка).

(покрасить стены не составит труда даже для новичка). Не нужно нанимать бригаду (чтобы покрасить стены человек сможет в одиночку, что позволит существенно сэкономить средства).

(чтобы покрасить стены человек сможет в одиночку, что позволит существенно сэкономить средства). Ремонтопригодность (в случае какого-либо дефекта, краску можно нанести поверху).

(в случае какого-либо дефекта, краску можно нанести поверху). Влагостойкость и защита от плесени (этот момент позволяет использовать краску в любых помещениях, в том числе в ванных, кладовках, на складах).

(этот момент позволяет использовать краску в любых помещениях, в том числе в ванных, кладовках, на складах). Отлично подходит для помещений , где есть животные (локальный ремонт окрашенных стен обойдется гораздо дешевле, чем устранения дефекта на стене с обоями).

, где есть животные (локальный ремонт окрашенных стен обойдется гораздо дешевле, чем устранения дефекта на стене с обоями). Экологичность и безопасность (возможность использовать в детских комнатах и пр.).

(возможность использовать в детских комнатах и пр.). Возможность тонировки в нужный цвет и оттенок.

в нужный цвет и оттенок. Широкий ассортимент на любой кошелек.

К недостаткам краски можно отнести только один – ее необходимо наносить на выровненную поверхность, однако этот момент касается и других отделочных материалов.

Преимущества краски позволяют считать ее идеальным вариантом для отделки стен / Фото lkmprom

Краска или обои: что же выбрать

Однотонные обои – решение для тех, кто хочет скрыть небольшие неровности на поверхности. Однако необходимо учитывать нюансы и недостатки обоев, о которых упоминалось выше.

– решение для тех, кто хочет скрыть небольшие неровности на поверхности. Однако необходимо учитывать нюансы и недостатки обоев, о которых упоминалось выше. Краска по фактурной поверхности – отличный вариант для тех, кто хочет получить фактуру обоев, но при этом не жертвовать практичностью. Можно использовать стеклообои – это позволит затонировать их в любой цвет и оттенок.

– отличный вариант для тех, кто хочет получить фактуру обоев, но при этом не жертвовать практичностью. Можно использовать стеклообои – это позволит затонировать их в любой цвет и оттенок. Окрашивание стен – идеальный выбор для тех, кто любит красоту, стиль, практичность, и на долгие годы хочет забыть о ремонте.

– идеальный выбор для тех, кто любит красоту, стиль, практичность, и на долгие годы хочет забыть о ремонте. И краска, и обои – прекрасная идея для тех, кто так и не смог определиться с выбором. Экспериментируйте.

Выбрав краску, можно не беспокоиться о практичности / Фото kolorit

Какую краску выбрать

Для ремонта в квартире и доме, ознакомьтесь с интерьерными красками линейки Home, которая состоит из 6 продуктов: Kolorit Family – для потолка, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty и Kolorit History – краски для стен с разными степенями блеска и бывают как для сухих, так и для влажных помещений. Также есть специальный продукт – Kolorit Argentic – инновационная антимикробная краска на основе наносеребра, которая создана специально для помещений с особыми требованиями к безопасности и гигиене (детские комнаты, сады, школы).

Компания Kolorit Бренд лакокрасочных материалов с 18-летней историей и известным именем. Многоразовый победитель в номинациях "Бренд года", "Выбор Украины" и "Европейский знак качества".

Линейка Home – гипоаллергенна , краски в ней имеют заключение "Ассоциации аллергологов Украины" и Института экогигиены и токсикологии о гипоаллергенности продукции.

Kolorit Legenda

Глубокоматовая, изящная, идеально гладкая. Флагман линейки и самая востребованная краска. Отлично подчеркивает рельефные обои. Идеально подходит для гостиных и спален – подчеркнет любой интерьер.

Kolorit Dynasty

Шелковисто-матовая финишная краска. Придаст текстуре поверхности стильный вид, сделает ее нежной и приятной на ощупь. Противоплесневый компонент защитит стены от плесени и грибка, а повышенная стойкость к мытью позволит обрабатывать их моющими средствами. Идеально подходит для спален, гостиных, кухонь и помещений, где существует риск появления плесени и грибка.

Kolorit – это качественная продукция, состав которой соответствует мировым нормам экологичности и безопасности. Эти краски подходят как для квартир и домов, так и для школ, детских комнат, садов и больниц.

Kolorit Argentic

Специальная краска для помещений с повышенными требованиями к безопасности. Благодаря наносеребру в составе и системе Argentum Protect убивает более 99% патогенных микроорганизмов на стенах. Kolorit Argentic – безопасна и благодаря своим свойствам защитит детские комнаты, школы, больницы от распространения патогенных микроорганизмов. А матовая степень блеска создаст стильный интерьер.

Kolorit Family

Ультрабелая финишная краска для потолка — скрывает недостатки поверхности и делает потолок визуально выше за счет антибликового эффекта. Идеально белая. Идеально матовая. Идеальна для потолка. Краска имеет повышенную укрывистость, поэтому для идеального покрытия достаточно двух слоев.

Все краски Kolorit безопасны и гипоаллергенны. Они не содержат легколетучих органических растворителей, тяжелых металлов, фенолов, алкилфенолэтоксилата и аммиака.

Kolorit Idol

Сочетает все необходимые свойства для стильного интерьера во влажных комнатах: матовая степень блеска, особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент — он предотвратит появление плесени и грибка. Благодаря этим характеристикам, гипоаллергенности и экологичности Kolorit Idol подходит для покраски стен в кухнях, ванных и помещениях, где нужна повышенная стойкость к мытью и износу.

Kolorit History

Самая практичная краска для вашего дома. Особая стойкость к мытью и противоплесневый компонент сделают помещение пригодным для любого вида деятельности. Противоплесневый компонент защитит стены от грибка и плесени, а стойкость к мытью позволит ежедневно мыть и дезинфицировать поверхность, не повреждая ее.