Шпалери або фарбування стін – вічне питання, яке виникає у власників житла, що вирішили робити ремонт. Обидва варіанти мають свої особливості.

Які ключові відмінності шпалер і пофарбованих стін, і що все ж краще для квартири та будинку, розповідає Нерухомість 24.

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Шпалери: особливості та нюанси

Плюси шпалер

Приховують незначні дефекти стін.

стін. Великий асортимент (дозволяє вибрати бажаний колір, візерунок, принт).

(дозволяє вибрати бажаний колір, візерунок, принт). Різноманітні ціни (можливість підібрати шпалери на будь-який бюджет).

Недоліки шпалер

Складна підготовка поверхні (спочатку необхідно позбутися від старих шпалер – на це піде досить багато часу. Після цього стіни потрібно прошпаклювати і пройтися поверху ґрунтовкою).

(спочатку необхідно позбутися від старих шпалер – на це піде досить багато часу. Після цього стіни потрібно прошпаклювати і пройтися поверху ґрунтовкою). Складна проклейка шпалер на нерівних поверхнях, підбір малюнка.

на нерівних поверхнях, підбір малюнка. Шпалери бояться вологи і можуть покриватися цвіллю.

і можуть покриватися цвіллю. Недовговічність (шпалери – матеріал досить ніжний).

(шпалери – матеріал досить ніжний). Низька ремонтопридатність (у разі дефекту на певному фрагменті – його необхідно замінити, що недешево обійдеться і буде помітно).

Шпалери мають ряд суттєвих недоліків / Фото designwiki​

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Фарба: особливості та важливі моменти

Переваги фарб

Простота нанесення (пофарбувати стіни не складе труднощів навіть для новачка).

(пофарбувати стіни не складе труднощів навіть для новачка). Не потрібно наймати бригаду (щоб пофарбувати стіни людина зможе поодинці, що дозволить суттєво заощадити кошти).

(щоб пофарбувати стіни людина зможе поодинці, що дозволить суттєво заощадити кошти). Ремонтопридатність (у разі будь-якого дефекту, фарбу можна нанести зверху).

(у разі будь-якого дефекту, фарбу можна нанести зверху). Вологостійкість і захист від цвілі (цей момент дозволяє використовувати фарбу в будь-яких приміщеннях, в тому числі в ванних, коморах, на складах).

(цей момент дозволяє використовувати фарбу в будь-яких приміщеннях, в тому числі в ванних, коморах, на складах). Дуже добре підходить для приміщень, де є тварини (локальний ремонт пофарбованих стін обійдеться набагато дешевше, ніж усунення дефекту на стіні з шпалерами).

де є тварини (локальний ремонт пофарбованих стін обійдеться набагато дешевше, ніж усунення дефекту на стіні з шпалерами). Екологічність і безпечність (можливість використовувати у дитячих кімнатах і ін.).

(можливість використовувати у дитячих кімнатах і ін.). Можливість тонування у потрібний колір і відтінок.

у потрібний колір і відтінок. Широкий асортимент на будь-який гаманець.

До недоліків фарби можна віднести тільки один – її необхідно наносити на горизонтальну поверхню, однак цей момент стосується і інших оздоблювальних матеріалів.

Переваги фарби дозволяють вважати її ідеальним варіантом для оздоблення стін / Фото lkmprom

Фарба чи шпалери: що ж вибрати

Однотонні шпалери – рішення для тих, хто хоче приховати невеликі нерівності на поверхні. Однак необхідно враховувати нюанси і недоліки шпалер, про які згадувалося вище.

– рішення для тих, хто хоче приховати невеликі нерівності на поверхні. Однак необхідно враховувати нюанси і недоліки шпалер, про які згадувалося вище. Фарба по фактурній поверхні – відмінний варіант для тих, хто хоче отримати фактуру шпалер, але при цьому не жертвувати практичністю. Можна використовувати склошпалери – це дозволить затонувати їх у будь-який колір і відтінок.

– відмінний варіант для тих, хто хоче отримати фактуру шпалер, але при цьому не жертвувати практичністю. Можна використовувати склошпалери – це дозволить затонувати їх у будь-який колір і відтінок. Фарбування стін – ідеальний вибір для тих, хто любить красу, стиль, практичність, і на довгі роки хоче забути про ремонт.

– ідеальний вибір для тих, хто любить красу, стиль, практичність, і на довгі роки хоче забути про ремонт. І фарба, і шпалери – прекрасна ідея для тих, хто так і не зміг визначитися з вибором. Експериментуйте.

Вибравши фарбу, можна не турбуватися про практичність / Фото kolorit​

Яку фарбу вибрати

Для ремонту в квартирі і будинку, ознайомтеся з інтер'єрними фарбами лінійки Home, яка складається з 6 продуктів: Kolorit Family – для стелі, Kolorit Legenda, Kolorit Idol, Kolorit Dynasty і Kolorit History – фарби для стін з різними ступенями блиску і бувають як для сухих, так і для вологих приміщень. Також є спеціальний продукт – Kolorit Argentic – інноваційна антимікробна фарба на основі наносрібла, яка створена спеціально для приміщень з особливими вимогами до безпеки і гігієни (дитячі кімнати, сади, школи).

Компанія Kolorit Бренд лакофарбових матеріалів з 18-річною історією і відомим ім'ям. Багаторазовий переможець у номінаціях "Бренд року", "Вибір України" і "Європейський знак якості".

Лінійка Home – гіпоалергенна, фарби в ній мають висновок "Асоціації алергологів України" та Інституту екогігієни і токсикології щодо гіпоалергенності продукції.

Kolorit Legenda

Глибокоматова, витончена, ідеально гладка. Флагман лінійки і найбільш затребувана фарба. Відмінно підкреслює рельєфні шпалери. Ідеально підходить для віталень і спалень – підкреслить будь-який інтер'єр.

Kolorit Dynasty

Шовковисто-матова фінішна фарба. Додасть текстурі поверхні стильний вигляд, зробить її ніжною і приємною на дотик. Протипліснявий компонент захистить стіни від цвілі і грибка, а підвищена стійкість до миття дозволить обробляти їх миючими засобами. Ідеально підходить для спалень, віталень, кухонь і приміщень, де існує ризик появи цвілі і грибка.

Kolorit – це якісна продукція, склад якої відповідає світовим нормам екологічності та безпеки. Ці фарби підходять як для квартир і будинків, так і для шкіл, дитячих кімнат, садів і лікарень.

Kolorit Argentic

Спеціальна фарба для приміщень з підвищеними вимогами до безпеки. Завдяки наносріблу у складі і системі Argentum Protect вбиває понад 99% патогенних мікроорганізмів на стінах. Kolorit Argentic – безпечна і завдяки своїм властивостям захистить дитячі кімнати, школи, лікарні від поширення патогенних мікроорганізмів. А матова ступінь блиску створить стильний інтер'єр.

Kolorit Family

Ультрабіла фінішна фарба для стелі – приховує недоліки поверхні і робить стелю візуально вищою за рахунок антиблікового ефекту. Ідеально біла. Ідеально матова. Ідеальна для стелі. Фарба має підвищену покриваність, тому для ідеального покриття досить двох шарів.

Всі фарби Kolorit безпечні і гіпоалергенні. Вони не містять легколетких органічних розчинників, важких металів, фенолів, алкілфенолетоксілата і аміаку.

Kolorit Idol

Поєднує всі необхідні властивості для стильного інтер'єру у вологих кімнатах: матова ступінь блиску, особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент – він запобігає появі цвілі і грибка. Завдяки цим характеристикам, гіпоалергенності і екологічності Kolorit Idol підходить для фарбування стін у кухнях, ванних і приміщеннях, де потрібна підвищена стійкість до миття і зносу.

Kolorit History

Найпрактичніша фарба для вашого будинку. Особлива стійкість до миття і протипліснявий компонент зроблять приміщення придатним для будь-якого виду діяльності. Протипліснявий компонент захистить стіни від грибка і цвілі, а стійкість до миття дозволить щодня мити і дезінфікувати поверхню, не пошкоджуючи її.