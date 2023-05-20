Какие главные преимущества красного цвета в интерьере? Он испускает тепло, создает ощущение уюта в комнате и внешний вид при искусственном освещении. Наконец, для многих из нас гостиная – это место, где мы часто сидим именно после наступления темноты.
Красный – универсальный цвет. Его можно использовать в качестве атмосферного фона или уютного акцента. Вот несколько идей красной гостиной от дизайнеров.
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Акцент на красной мебели
Мебель вишневого оттенка / Фото Lucas Eilers Design Associates
Красный цвет на узорных обоях
Смелые обои в гостиной / Фото Future Publishing
Гостиная почти полностью в красных оттенках
Темные красные стены и мебель / Фото Sara Cosgrove Studio Photograph
Красное покрытие пола в белой гостиной.
Красные ковры / Фото M Lavender Interiors Photograph
Красный цвет в маленькой и темной гостиной
Яркий темный цвет создает ощущение роскоши / Фото Farrow & Ball