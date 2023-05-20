Які головні переваги червоного кольору в інтер'єрі? Він випромінює тепло, створює відчуття затишку в кімнаті та зовнішній вигляд при штучному освітленні. Зрештою, для багатьох із нас вітальня – це місце, де ми часто сидимо саме після настання темряви.
Червоний – універсальний колір. Його можна використовувати як атмосферний фон чи затишний акцент. Ось кілька ідей червоної вітальні від дизайнерів.
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Акцент на червоних меблях
Меблі вишневого відтінку / Фото Lucas Eilers Design Associates
Червоний колір на візерункових шпалерах
Сміливі шпалери у вітальні / Фото Future Publishing
Вітальня майже повністю в червоних відтінках
Темні червоні стіни та меблі / Фото Sara Cosgrove Studio Photograph
Червоне покриття підлоги у білій вітальні
Червоні килими / Фото M Lavender Interiors Photograph
Червоний колір у маленькій та темній вітальні
Яскравий темний колір створює відчуття розкоші / Фото Farrow & Ball