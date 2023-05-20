Які головні переваги червоного кольору в інтер'єрі? Він випромінює тепло, створює відчуття затишку в кімнаті та зовнішній вигляд при штучному освітленні. Зрештою, для багатьох із нас вітальня – це місце, де ми часто сидимо саме після настання темряви.

Червоний – універсальний колір. Його можна використовувати як атмосферний фон чи затишний акцент. Ось кілька ідей червоної вітальні від дизайнерів.

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Акцент на червоних меблях

Меблі вишневого відтінку / Фото Lucas Eilers Design Associates

Червоний колір на візерункових шпалерах

Сміливі шпалери у вітальні / Фото Future Publishing

Вітальня майже повністю в червоних відтінках

Темні червоні стіни та меблі / Фото Sara Cosgrove Studio Photograph

Червоне покриття підлоги у білій вітальні

Червоні килими / Фото M Lavender Interiors Photograph

Червоний колір у маленькій та темній вітальні

Яскравий темний колір створює відчуття розкоші / Фото Farrow & Ball