Идеи красной гостиной: 5 атмосферных и элегантных дизайнов

Обдумываете идеи красной гостиной? Хотя цвет может показаться драматичным, на самом деле с ним легко жить, и он определенно стоит вашего внимания.

Какие главные преимущества красного цвета в интерьере? Он испускает тепло, создает ощущение уюта в комнате и внешний вид при искусственном освещении. Наконец, для многих из нас гостиная – это место, где мы часто сидим именно после наступления темноты.

Красный – универсальный цвет. Его можно использовать в качестве атмосферного фона или уютного акцента. Вот несколько идей красной гостиной от дизайнеров.

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Акцент на красной мебели

Мебель вишневого оттенка / Фото Lucas Eilers Design Associates

Красный цвет на узорных обоях

Смелые обои в гостиной / Фото Future Publishing

Гостиная почти полностью в красных оттенках

Темные красные стены и мебель / Фото Sara Cosgrove Studio Photograph

Красное покрытие пола в белой гостиной.

Красные ковры / Фото M Lavender Interiors Photograph

Красный цвет в маленькой и темной гостиной

Яркий темный цвет создает ощущение роскоши / Фото Farrow & Ball