Идеи красной гостиной: 5 атмосферных и элегантных дизайнов
Источник:Homes & Gardens
Обдумываете идеи красной гостиной? Хотя цвет может показаться драматичным, на самом деле с ним легко жить, и он определенно стоит вашего внимания.
Какие главные преимущества красного цвета в интерьере? Он испускает тепло, создает ощущение уюта в комнате и внешний вид при искусственном освещении. Наконец, для многих из нас гостиная – это место, где мы часто сидим именно после наступления темноты.
Красный – универсальный цвет. Его можно использовать в качестве атмосферного фона или уютного акцента. Вот несколько идей красной гостиной от дизайнеров.
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Акцент на красной мебели
Красный цвет на узорных обоях
Гостиная почти полностью в красных оттенках
Красное покрытие пола в белой гостиной.
Красный цвет в маленькой и темной гостиной