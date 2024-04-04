Кремовый цвет является основным для многих дизайнов – это нейтральная основа, которая кажется теплее белой. Однако когда дело касается обустройства кремовой гостиной, то мебель, декор и освещение играют важную роль в создании успешной схемы.

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Поставьте кремовый диван, чтобы добавить тепла

Кремовая гостиная с современными произведениями искусства / Фото LP + Co Design

Когда вы думаете о кремовой гостиной, то, видимо, сразу представляете стены такого оттенка. Однако цвет мебели не менее важен. Кремовый диван является классической деталью в теплом минималистском дизайне. Он всегда актуален, то есть вне всех трендов.

Дизайнеры называют кремовый диван "идеальной основой для любой уютной семейной комнаты". Эксперты подсказывают, что он будет хорошо смотреться на фоне грязно-белой краски.

Сочетайте кремовый с другими землистыми тонами

Кремовая гостиная с фактурной мягкой мебелью / Фото Benjamin Moore

Существует множество оттенков кремового, среди которых можно увидеть тона с желтоватым эффектом. Дизайнеры говорят, что именно такие оттенки лучше не выбирать. Так же не стоит рассматривать те кремовые, что каким-то образом напоминают о сером.

С какими цветами лучше всего сочетать кремовый? С другими нейтральными, в частности с землистыми. Речь идет о большинстве оттенков коричневого, бежевого, грязно-зеленого и тому подобное.

Добавьте несколько акцентов с помощью натуральных материалов

Кремовая гостиная украшена различными слоями и текстурами / Фото Studio LOC

"Идея создания нейтрального дизайна заключается в добавлении индивидуальности и тепла через слои и текстуру. Поиск акцентов, которые кажутся неожиданными, делают комнату уникальной", – объясняют дизайнеры.

Среди натуральных материалов, которые можно использовать, есть джут, хлопок и дерево.