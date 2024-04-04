Кремовий колір є основним для багатьох дизайнів – це нейтральна основа, яка здається теплішою за білу. Проте коли справа стосується облаштування кремової вітальні, то меблі, декор та освітлення відіграють важливу роль у створенні успішної схеми.

Зверніть увагу Як знешумити стіни у квартирі: професійні поради від девелопера

Поставте кремовий диван, щоб додати тепла

Кремова вітальня із сучасними творами мистецтва / Фото LP + Co Design

Коли ви думаєте про кремову вітальню, то, мабуть, одразу уявляєте стіни такого відтінку. Проте колір меблів не менш важливий. Кремовий диван є класичною деталлю в теплому мінімалістському дизайні. Він завжди актуальний, тобто поза всіма трендами.

Дизайнери називають кремовий диван "ідеальною основою для будь-якої затишної сімейної кімнати". Експерти підказують, що він буде гарно виглядати на тлі брудно-білої фарби.

Поєднайте кремовий з іншими землистими тонами

Кремова вітальня з фактурними м'якими меблями / Фото Benjamin Moore

Існує безліч відтінків кремового, серед яких можна побачити тони з жовтуватим ефектом. Дизайнери кажуть, що саме такі відтінки краще не обирати. Так само не варто розглядати ті кремові, що якимось чином нагадують про сірий.

З якими кольорами найкраще поєднувати кремовий? З іншими нейтральними, зокрема із землистими. Мовиться про більшість відтінків коричневого, бежевого, брудно-зеленого тощо.

Додайте кілька акцентів за допомогою натуральних матеріалів

Кремова вітальня прикрашена різними шарами і текстурами / Фото Studio LOC

"Ідея створення нейтрального дизайну полягає в додаванні індивідуальності та тепла через шари та текстуру. Пошук акцентів, які здаються несподіваними, роблять кімнату унікальною", – пояснюють дизайнери.

Серед натуральних матеріалів, які можна використати, є джут, бавовна та дерево.