На Крещатике построят роскошный отель вместо исторического здания: фото

Киевский городской совет возобновил договор аренды земельного участка на улице Крещатик, 5в с ООО "Грааль". За это проголосовали 84 из 120 депутатов.

На этом месте компания, которую связывали с братом экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, хочет построить гостиничный комплекс "Столичный".

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Что известно о будущем комплексе

Согласно проектным предложениям, на указанном участке появится девятиэтажное здание и подземный паркинг на 504 места под Европейской площадью. Ранее из-за будущего строительство разгорелся скандал. ООО "Грааль" планировало возвести небоскреб на 47 этажей, а также паркинг на 100 машиномест.

Такой небоскреб хотели построить в центре столицы / Фото из фейсбука Виталия Селика

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Почему был скандал

Строительство гостиничного комплекса запланировано по адресу Крещатик, 5в.

Изображение нового комплекса в проектных предложениях / Фото КГГА

Однако заказчик ООО "Грааль" также получит в аренду участок на улице Грушевского, 4б. Там расположено историческое здание XIX века, которое имело статус памятника архитектуры.

Дом ранее имел статус памятника архитектуры / Фото из фейсбука Антона Короба

По словам экс-депутата Киевсовета Елены Терещенко, ООО "Грааль", в собственности которого находится дом с 2009 года, довел его до жалкого состояния. Через суд объект лишили статуса памятника архитектуры. Также на этом месте произошел пожар в 2019 году, однако виновных не установили.

Елена Терещенко уточнила, что инвестор ООО "Грааль" связан с экс-министром образования и науки Дмитрием Табачником.