На цьому місці компанія, яку пов'язували з братом ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, хоче збудувати готельний комплекс "Столичний".

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Що відомо про майбутній комплекс

Згідно з проєктними пропозиціями, на вказаній ділянці з'явиться дев'ятиповерхова будівля і підземний паркінг на 504 місця під Європейською площею. Раніше через майбутнє будівництво спалахнув скандал. ТОВ "Грааль" планувало звести хмарочос на 47 поверхів, а також паркінг на 100 машиномісць.

Такий хмарочос хотіли звести у центрі столиці / Фото з фейсбуку Віталія Селика

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Чому був скандал

Будівництво готельного комплексу заплановано за адресою Хрещатик, 5в.

Зображення нового комплексу у проєктних пропозиціях / Фото КМДА

Проте замовник ТОВ "Грааль" також отримає в оренду ділянку на вулиці Грушевського, 4б. Там розташована історична будівля XIX століття, яка мала статус пам'ятки архітектури.

Будинок раніше мав статус пам'ятки архітектури / Фото з фейсбуку Антона Короба

За словами ексдепутатки Київради Олени Терещенко, ТОВ "Грааль", у власності якого перебуває будинок з 2009 року, довів його до жалюгідного стану. Через суд об'єкт позбавили статусу пам'ятки архітектури. Також на цьому місці сталася пожежа у 2019 році, проте винних не встановили.

Олена Терещенко уточнила, що інвестор ТОВ "Грааль" пов'язаний з ексміністром освіти й науки Дмитром Табачником.