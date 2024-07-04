Площадь – 14 квадратов: сколько стоит одна из самых маленьких квартир в Киеве

В Киеве площадь самых маленьких квартир на рынке составляет 12 –16 квадратов. Но даже такое крошечное жилье продают как минимум за 40 тысяч долларов. Узнайте, сколько стоит эта квартира площадью 14 квадратов на Троещине.

Автор объявления на OLX пишет, что квартира расположена в жилом доме с торговыми помещениями. Однако по документам она не жилая, передает Недвижимость 24.

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Как выглядит крошечная квартира

Внутри есть одна комната с кроватью, шкафом, столом и холодильником. В описании указано, что есть также стиральная машина. Также отдельно есть душ и туалет, что расположен на нижнем этаже. Очевидно, он является общим.

Тип квартира с мансардой, высота потолка – 4 метра., 1 этаж – кухня, туалет _COPY2 душевая. Мансарда комната – для работы и отдыха. Ремонт, мебель присутствует",

– указано в объявлении.

Квартира имеет достаточно хороший и опрятный вид. Очевидно, ремонт делали не так давно. К тому же помещение расположено в доме, принадлежащего к жилому фонду 2011 – 2020-х годов.

Маленькая квартира площадью 14 квадратных метров / Фото OLX

Также в описании указано, что имеется электро- и водоснабжение. Об отоплении информации нет. Стоимость квартиры – 19 тысяч долларов, то есть около 800 тысяч гривен.