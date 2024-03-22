Снять спальное место на улице под навесом стоит 90 долларов за ночь. Такое интересное предложение вызвало волну критики и возмущения на известном онлайн-рынке Airbnb.

Обратите внимание Как обесшумить стены в квартире: профессиональные советы от девелопера

"Сама люблю спать на свежем воздухе"

В объявлении женщина предлагает людям разделить помещение вместе с ней и другими арендаторами. Односпальную кровать она описывает как очень удобную и идеальную для тех, кто любит просыпаться вместе с солнцем и птицами.

Кристи не считает свою идею плохой и защищает ее, несмотря на критику. Она говорит, что спать на такой веранде "вполне нормально", особенно для австралийцев.

Я выросла в деревне. У нас всегда были кровати на веранде, там спали только те, кому это нравилось. Сама очень люблю спать на свежем воздухе,

– поделилась Кристи.

В оригинальном описании к объявлению указано, что кровать расположена возле маленького, уютного дома с тремя спальнями рядом с высокими эвкалиптами, которые сбрасывают листья летом. На случай непогоды спальное место можно защитить водонепроницаемыми жалюзями.

Односпальную кровать на улице сдают в аренду / Фото Airbnb

"Иногда случаются комары. Москитная сетка поможет справиться с этой проблемой. Хотя всем не угодишь, например, одного человека раздражал мох, когда он сидел за столом на открытом воздухе. Нам было очень трудно прийти к согласию", – вспоминает женщина.

В сети появилось слишком много негативных отзывов о "завышенной цене" и "плохих условиях", поэтому сейчас Кристи удалила объявление. Женщина говорит, что все вбросы на самом деле безосновательны, в частности о стоимости. Она поделилась, что после сборов Airbnb и расходов на уборку "на руки" она получала только 33 доллара.