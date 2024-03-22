Винайняти спальне місце надворі під накриттям коштує 90 доларів за ніч. Така цікава пропозиція викликала хвилю критики та обурення на відомому онлайн-ринку Airbnb.

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"Сама люблю спати на свіжому повітрі"

В оголошенні жінка пропонує людям розділити помешкання разом з нею та іншими орендарями. Односпальне ліжко вона описує як дуже зручне та ідеальне для тих, хто любить прокидатися разом із сонцем та птахами.

Крісті не вважає свою ідею поганою і захищає її, попри критику. Вона каже, що спати на такій веранді "цілком нормально", особливо для австралійців.

Я виросла в селі. У нас завжди були ліжка на веранді, там спали лише ті, кому це подобалось. Сама дуже люблю спати на свіжому повітрі,

– поділилася Крісті.

В оригінальному описі до оголошення зазначено, що ліжко розташоване біля маленького, затишного будинку з трьома спальнями поряд з високими евкаліптами, які скидають листя влітку. На випадок негоди спальне місце можна захистити водонепроникними жалюзями.

Односпальне ліжко надворі здають в оренду / Фото Airbnb

"Іноді трапляються комарі. Москітна сітка допоможе впоратися з цією проблемою. Хоча усім не догодиш, наприклад, одну людину дратував мох, коли вона сиділа за столом на відкритому повітрі. Нам було дуже важко дійти згоди", – згадує жінка.

У мережі з'явилося надто багато негативних відгуків щодо "завищеної ціни" та "поганих умов", тому наразі Крісті видалила оголошення. Жінка каже, що всі вкиди насправді безпідставні, зокрема про вартість. Вона поділилася, що після зборів Airbnb та витрат на прибирання "на руки" вона отримувала лише 33 долари.