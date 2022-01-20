Крупнейшие украинские города ввели в эксплуатацию 85 тысяч квартир: как это повлияло на цены

По данным портала "ЛУН Місто", в крупнейших украинских городах в течение 2021 года было введено в эксплуатацию более 85 тысяч квартир. Рекордсменом стал Киев.

В частности, в столице сданы 35 тысяч квартир, в Киевской области – 20 тысяч. В то же время, в регионе наблюдалось стремительное подорожание квадратного метра.

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Темпы ввода жилья в эксплуатацию

В то время как в Киеве и области сдали рекордные 55 тысяч квартир в новостройках, статистика показывает, что другие мегаполисы строились медленнее.

Одесса ввела в эксплуатацию 13 тысяч квартир,

ввела в эксплуатацию 13 тысяч квартир, Харьков – 9 тысяч квартир,

– 9 тысяч квартир, Львов – 6 тысяч квартир,

– 6 тысяч квартир, Днепр – 2 тысячи квартир.



Темпы ввода жилья в эксплуатацию / Инфографика "ЛУН Місто"

Динамика цен

Медианная стоимость квадратного мэра в новостройках росла во всех крупных городах Украины. Например, средняя цена квадрата в Киеве достигла 34 700 гривен в декабре 2021 года, тогда как в январе 2021 года он стоил 27 700 гривен.

В Киевской области средняя цена за квадратный метр выросла с 16 500 гривен до 20 900 гривен.

Средняя цена квадратного метра в Киеве и области / Фото "ЛУН Місто"

В регионах наблюдается подобная тенденция: во Львове средняя цена за квадрат выросла с 18 300 гривен в январе до 20 900 гривен в декабре 2021 года. В Одессе – с 20 900 гривен в январе до 22 200 в декабре.

Средняя стоимость наименьшей однокомнатной квартиры в Киеве составляла 1,54 миллиона гривен, в Киевской области – чуть меньше миллиона – 0,97 миллиона гривен. Самым дорогим среди регионов по этому параметру является Днепр – 1,28 миллиона гривен, самым дешевым – Харьков, где средняя цена наименьшей однокомнатной квартиры составляет 1,03 миллиона гривен.

Средняя цена квадратного метра в Днепре / Фото "ЛУН Місто"

Класс жилья

Киевляне и жители области, львовяне и одесситы ищут, прежде всего, квартиры комфорт-класса.

В Днепре приоритетны сразу две категории жилья – комфорт- и бизнес-класса. В Харькове предпочитают эконом- и комфорт-классы.

В каких регионах самый "подогретый" рынок

Более 80% интересовавшихся покупкой жилья в Киеве и области, Харькове, Одессе, Львове и Днепре в последние 3 месяца – рассматривают возможность покупки квартиры для собственного использования. В кратчайшие сроки – в течение года – готовы приобрести квартиру четверть киевлян, примерно 20% жителей Киевской области, Львова, Харькова. В Одессе и Днепре количество покупателей составляет 15% интересующихся новостройками.