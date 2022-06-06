METALAB приєдналися до волонтерської ініціативи "Другий дім ІФ" та розпочали працювати над пілотом проєкту "Ко-Хати". Першою ціллю стало відновлення четвертого поверху занедбаного гуртожитку ІФНТУНГ. Наразі сюди заселилися перші 50 переселенців з усієї України.

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Про запуск проєкту

Як розповідає команда, після першого потоку переселенців, які приїхали до Івано-Франківська, стало очевидно, що у місті є проблема із житлом для довгострокового поселення.

Щоб вирішити її, ми почали шукати варіанти будівель, які можна відремонтувати, замість того, щоб споруджувати нові. Це дозволяє створювати помешкання досить швидко й ефективно з точки зору витрат, і при цьому робити його якісним, комфортним та інтегрованим у місто,

– розповідає Анна Пашинська, співзасновниця проєкту "Ко-Хати".



METALAB запустила ініціативу "Ко-Хати" / Фото інстаграм metalab.if

За її словами, у березні команда познайомилася з ініціативою "Другий дім ІФ" з Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу. Саме гуртожиток навчального закладу, який понад п‘ять років стояв порожнім, став пілотним проєктом об'єднання.

Як зазначають на сайті, METALAB разом з партнерами приєднався до проєкту, щоб підтримати команду архітектурно-містобудівною експертизою, а також зібрати бюджет на ремонт і меблювання.

Ми відчули, що тут може бути корисною наша експертиза зі створення зручних приватних і публічних просторів, дизайну, кругової економіки. Тож долучилися і це стало пілотом проєкту "Ко-Хати,

– додає Пашинська.

Ремонт у франківському гуртожитку



Команда розпочала ремонт гуртожитку, який понад п‘ять років стояв порожнім / Фото інстаграм metalab.if

Команда взялася за облаштування 4 поверху. Пілотний проєкт має 80 номерів. Окрім приватних приміщень, у відремонтованому гуртожитку будуть також приміщення загального користування – їдальня, дитяча кімната, робоча зона, коридори, хол, санвузли, складські приміщення.

"Ми вже залучили до ремонтних робіт декількох майбутніх мешканців простору. Так вони мають змогу брати безпосередню участь у створенні притулку. Крім того, ми працюємо над тим, залучити переселенців у соціальне та трудове життя університету", – розповіли урбаністи.



Зараз команда "Ко-Хати" відновлює приміщення колишнього готелю / Фото інстаграм metalab.if

В соцмережах проєкту зазначають, що наразі команда "Ко-Хати" розпочинає відновлення приміщення, в якому раніше був готель.

Перші кроки "Ко-Хати": засновники про ідею проєкту

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