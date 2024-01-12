Дизайнеры интерьеров и владельцы домов решили отказаться от традиционных кухонных стенок и верхних шкафов. Это противоречивое дизайнерское решение вызвало небольшую дискуссию. Может быть, это действительно "практическая ошибка"?

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Отказаться от навесных шкафов – это хорошая идея или нет

"Верхние шкафы от стены к стене могут выглядеть достаточно клаустрофобно, а также не слишком креативно, тогда как, например, высокий шкаф-кладовка будет вмещать все необходимые принадлежности и не будет занимать всю стену", – считают некоторые дизайнеры.

Выбор, наконец, зависит от личных предпочтений и образа жизни каждого. Если вы любитель минимализма, который ценит эстетику и любит поддерживать хорошо организованное пространство, дизайн открытой кухни может идеально подойти. С другой стороны, если вы в значительной степени полагаетесь на практичность – навесные верхние шкафы будут лучшим вариантом.

Почему дизайнеров так привлекают кухни без навесных шкафов? Во-первых, это красиво, если все сделано аккуратно и хорошо упорядочено. Пространство словно дышит, когда мебели на кухне меньше. Появляется место для окон, поэтому в помещение проникает много дневного света.

Стильный уголок на кухне с открытым стеллажем / Фото Vaughan Design & Development

"Если убрать верхние шкафы, кухня сразу станет открытой и просторной. В небольших комнатах это может создать иллюзию большего пространства и освободит стены для больших окон", – отметили дизайнеры.

Почему специалисты говорят заменить навесные шкафы именно на открытые стеллажи? Это отличный способ проявить креатив и создать собственный стиль декора с помощью изысканной кухонной посуды или произведений искусства.