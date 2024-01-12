Дизайнери інтер'єрів і власники будинків вирішили відмовитися від традиційних кухонних стінок і верхніх шаф. Це суперечливе дизайнерське рішення викликало невелику дискусію. Можливо, це справді "практична помилка"?

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Відмовитися від навісних шаф – це гарна ідея чи ні

"Верхні шафи від стіни до стіни можуть виглядати досить клаустрофобно, а також не надто креативно, тоді як, наприклад, висока шафа-комора вміщуватиме все необхідне приладдя і не займатиме всю стіну", – вважають деякі дизайнери.

Вибір, зрештою, залежить від особистих уподобань і способу життя кожного. Якщо ви прихильник мінімалізму, який цінує естетику та любить підтримувати добре організований простір, дизайн відкритої кухні може ідеально підійти. З іншого боку, якщо ви значною мірою покладаєтеся практичність – навісні верхні шафи будуть кращим варіантом.

Чому ж дизайнерів так приваблюють кухні без навісних шаф? По-перше, це красиво, якщо все зроблено акуратно і гарно впорядковано. Простір наче дихає, коли меблів на кухні менше. З'являється місце для вікон, а відтак у приміщення проникає багато денного світла.

Стильний куточок на кухні з відкритим стелажем / Фото Vaughan Design & Development

"Якщо прибрати верхні шафи, кухня одразу стане відкритою і просторою. У невеликих кімнатах це може створити ілюзію більшого простору та звільнить стіни для великих вікон", – зазначили дизайнери.

Чому фахівці кажуть замінити навісні шафи саме на відкриті стелажі? Це чудовий спосіб проявити креатив і створити власний стиль декору за допомогою вишуканого кухонного посуду чи творів мистецтва.