Существует очень много нейтральных цветов по выбору: от элегантных, едва оттененных белых, таких как слоновая кость или мел, до серо-бежевых, нежно-зеленых, кремово-коричневых и других. Все они отлично подходят для покраски стенок или кухонных шкафов.

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Выберите кухонные шкафы мягкого оттенка мяты

Окрашенная кухонная мебель в оттенок Treron от Farrow & Ball / Фото Rachel Halvorson Designs

Установите деревянный остров в полностью белой кухне

Цвет светлого дерева как акцент / Фото Pluck

Добавьте блеск с помощью глянцевой панели из плитки

Белая кухня с глянцевой задней панелью / Фото Neptune

Создайте классический черно-белый дизайн

Нейтральные оттенки не только светлые / Фото Roundhouse

Соедините белый с бежевым, чтобы добавить тепло и уют

Теплый бежевый всегда в тренде / Фото Andrew Steel