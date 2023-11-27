Существует очень много нейтральных цветов по выбору: от элегантных, едва оттененных белых, таких как слоновая кость или мел, до серо-бежевых, нежно-зеленых, кремово-коричневых и других. Все они отлично подходят для покраски стенок или кухонных шкафов.
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Выберите кухонные шкафы мягкого оттенка мяты
Окрашенная кухонная мебель в оттенок Treron от Farrow & Ball / Фото Rachel Halvorson Designs
Установите деревянный остров в полностью белой кухне
Цвет светлого дерева как акцент / Фото Pluck
Добавьте блеск с помощью глянцевой панели из плитки
Белая кухня с глянцевой задней панелью / Фото Neptune
Создайте классический черно-белый дизайн
Нейтральные оттенки не только светлые / Фото Roundhouse
Соедините белый с бежевым, чтобы добавить тепло и уют
Теплый бежевый всегда в тренде / Фото Andrew Steel