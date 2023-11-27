Існує дуже багато нейтральних кольорів на вибір: від елегантних, ледь відтінених білих, таких як слонова кістка чи крейда, до сіро-бежевих, ніжно-зелених, кремово-коричневих тощо. Усі вони чудово підходять для фарбування стін чи кухонних шаф.

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Оберіть кухонні шафи м'якого відтінку м'яти

Нерухомість Тренди і натхненняПофарбовані кухонні меблі у відтінок Treron від Farrow & Ball / Фото Rachel Halvorson Designs

Встановіть дерев'яний острів у повністю білій кухні

Нерухомість Тренди і натхненняКолір світлого дерева як акцент / Фото Pluck

Додайте блиску за допомогою глянцевої панелі з плитки

Нерухомість Тренди і натхненняБіла кухня з глянцевою задньою панеллю / Фото Neptune

Створіть класичний чорно-білий дизайн

Нерухомість Тренди і натхненняНейтральні відтінки не лише світлі / Фото Roundhouse

Поєднайте білий з бежевим, щоб додати тепла та затишку

Нерухомість Тренди і натхненняТеплий бежевий завжди в тренді / Фото Andrew Steel