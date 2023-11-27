Існує дуже багато нейтральних кольорів на вибір: від елегантних, ледь відтінених білих, таких як слонова кістка чи крейда, до сіро-бежевих, ніжно-зелених, кремово-коричневих тощо. Усі вони чудово підходять для фарбування стін чи кухонних шаф.
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Оберіть кухонні шафи м'якого відтінку м'яти
Пофарбовані кухонні меблі у відтінок Treron від Farrow & Ball / Фото Rachel Halvorson Designs
Встановіть дерев'яний острів у повністю білій кухні
Колір світлого дерева як акцент / Фото Pluck
Додайте блиску за допомогою глянцевої панелі з плитки
Біла кухня з глянцевою задньою панеллю / Фото Neptune
Створіть класичний чорно-білий дизайн
Нейтральні відтінки не лише світлі / Фото Roundhouse
Поєднайте білий з бежевим, щоб додати тепла та затишку
Теплий бежевий завжди в тренді / Фото Andrew Steel