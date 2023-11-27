Идеи для кухни в нейтральных тонах: 5 вневременных дизайнов, вдохновляющих на обновление
Источник:Homes & Gardens
С каждым годом появляется больше новых нейтральных оттенков красок, которые так и хочется использовать в дизайне. Вот пять примеров современных дизайнов в спокойных тонах, которые всегда будут актуальны.
Существует очень много нейтральных цветов по выбору: от элегантных, едва оттененных белых, таких как слоновая кость или мел, до серо-бежевых, нежно-зеленых, кремово-коричневых и других. Все они отлично подходят для покраски стенок или кухонных шкафов.
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