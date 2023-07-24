Существует пастельная цветовая гамма, подходящая для любого стиля: классического кантри, ультрасовременного, сельского фермерского дома и т.д. Важно выбрать правильный оттенок.
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"Пастельные цвета не содержат черного пигмента, поэтому они светлые, игривые и дружеские. Они могут быть очень успокаивающими, если содержат много белого пигмента", – рассказывает эксперт по цветам.
Эта подборка из пяти лучших идей для кухни в пастельных тонах вдохновит вас на обновление.
Мятный пастельно-зеленый цвет очень освежает
Пастельно-зеленый часто используют для акцента / Фото Paul Raeside
Нежно-розовая кухня всегда актуальный выбор
Пастельно-розовый можно соединить с красным / Фото Rachael Smith
Пастельный персиковый обладает успокаивающим эффектом.
Гранитная столешница добавляет контрастность в комнате / Фото British Standard
Сочетайте пастельные с белым
Пастельный желтый в сочетании с белым / Фото Neptune
Нежно-голубой максимально расслабляет
Голубой цвет сам по себе ассоциируется с природой / Фото Sims Hilditch