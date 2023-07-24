Существует пастельная цветовая гамма, подходящая для любого стиля: классического кантри, ультрасовременного, сельского фермерского дома и т.д. Важно выбрать правильный оттенок.

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"Пастельные цвета не содержат черного пигмента, поэтому они светлые, игривые и дружеские. Они могут быть очень успокаивающими, если содержат много белого пигмента", – рассказывает эксперт по цветам.

Эта подборка из пяти лучших идей для кухни в пастельных тонах вдохновит вас на обновление.

Мятный пастельно-зеленый цвет очень освежает

Пастельно-зеленый часто используют для акцента / Фото Paul Raeside

Нежно-розовая кухня всегда актуальный выбор

Пастельно-розовый можно соединить с красным / Фото Rachael Smith

Пастельный персиковый обладает успокаивающим эффектом.

Гранитная столешница добавляет контрастность в комнате / Фото British Standard

Сочетайте пастельные с белым

Пастельный желтый в сочетании с белым / Фото Neptune

Нежно-голубой максимально расслабляет

Голубой цвет сам по себе ассоциируется с природой / Фото Sims Hilditch