Існує пастельна колірна гама, яка підходить для будь-якого стилю: класичного кантрі, ультрасучасного, сільського фермерського будинку тощо. Важливо лише вибрати правильний відтінок.

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"Пастельні кольори не містять чорного пігменту, тому вони світлі, грайливі та дружні. Вони можуть бути дуже заспокійливими, якщо містять багато білого пігменту", – розповідає експерт із кольорів.

Ця добірка з п'яти найкращих ідей для кухні в пастельних тонах надихне вас на оновлення.

М'ятний пастельно-зелений колір дуже освіжає

Пастельно-зелений часто використовують для акценту / Фото Paul Raeside

Ніжно-рожева кухня завжди актуальний вибір

Пастельно-рожевий можна поєднати з червоним / Фото Rachael Smith

Пастельний персиковий має заспокійливий ефект

Гранітна стільниця додає контрасту в кімнаті / Фото British Standard

Поєднуйте пастельні з білим

Пастельний жовтий у поєднанні з білим / Фото Neptune

Ніжно-блакитний максимально розслабляє

Блакитний колір сам по собі асоціюється з природою / Фото Sims Hilditch