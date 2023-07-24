Идеи для кухни в пастельных тонах: 5 современных дизайнов на разный вкус
Источник:Homes & Gardens
Дизайнеры любят использовать пастельные оттенки на кухне, они ведь всегда в тренде. Мягкие и теплые цвета создают ощущение уюта, который как раз нужен на кухне.
Существует пастельная цветовая гамма, подходящая для любого стиля: классического кантри, ультрасовременного, сельского фермерского дома и т.д. Важно выбрать правильный оттенок.
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"Пастельные цвета не содержат черного пигмента, поэтому они светлые, игривые и дружеские. Они могут быть очень успокаивающими, если содержат много белого пигмента", – рассказывает эксперт по цветам.
Эта подборка из пяти лучших идей для кухни в пастельных тонах вдохновит вас на обновление.