Независимо от того, нравятся ли вам красочные палитры, или вы предпочитаете гладкую отделку и нейтральные тона, эти стильные идеи точно вам понравятся. Они сочетают в себе "лучшее из обоих миров" и создают пространство, которое одновременно выглядит классическим и актуальным.

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Используйте мягкую цветовую палитру

Кухня в современном фермерском стиле в бело-зеленых тонах / Фото Blackberry Farm Design

Цвет оказывает огромное влияние на общее настроение и стиль кухни. Если вы пытаетесь создать современный дизайн фермерского дома, подумайте об использовании мягких палитр.

"Нам нравится мягкий сосновый цвет, который мы использовали на этой кухне – он придает простору классическому, теплому ощущению, не будучи слишком навязчивым или темным", – говорят дизайнеры.

Успокаивающие зеленые тона действительно популярны последние несколько лет, например в 2023 году появился тренд на шалфейный оттенок, который актуален до сих пор.

Добавьте латунные детали

Современная фермерская кухня с латунным смесителем / Фото Future

Важным моментом в создании современного фермерского стиля является сочетание правильного цвета с правильной отделкой. На фоне стен и мебели мягкого цвета стоит добавить несколько деталей из латуни. Так дизайнеры совмещают настоящее с прошлым.

Используйте природные материалы

Современная фермерская кухня с деревянными кухонными шкафами / Фото Marie Flanigan Interiors

Натуральные материалы являются основой эстетики современной фермерской кухни. В интерьере обязательно должна быть деревянная мебель природного цвета, например нижние или верхние кухонные шкафы. Столешницу можно выбрать из натурального камня, как на кухне выше.

Поставьте старинный деревянный стол вместо острова

Современная фермерская кухня со старинным столом / Фото Sabbe Interior Design

Сельские столы из темного дуба являются синонимом фермерских кухонь. Дизайнеры советуют ставить их в центре вместо острова. Это практичный и эстетический способ продемонстрировать стиль.