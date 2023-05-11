Парижское кафе в вашем доме: как создать неповторимый интерьер с атмосферой Франции

Париж оставляет незабываемые впечатления, которые хочется ощутить снова и снова. Атмосферу этого города и его заведений можно организовать на своей кухне.

Кафе и рестораны Парижа насыщены невероятной атмосферой воздушности и счастья. Чтобы воспроизвести кусочек такого рая, следует знать и применить несколько советов.

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Какие особенности оформления кухни

Стиль парижского кафе имеет черты, отличающие его от других:

приглушенное освещение . Люстры висят низко. Также есть торшеры, создающие романтическое настроение и интимную атмосферу;

. Люстры висят низко. Также есть торшеры, создающие романтическое настроение и интимную атмосферу; навесы . Выбирайте оконные маркизы и изделия из ткани в вертикальную полоску;

. Выбирайте оконные маркизы и изделия из ткани в вертикальную полоску; кресла с низкой посадкой – идеальное сочетание комфорта, стиля и долговечности. Мебель разных цветов создаст разнообразие вида и создаст элегантный образ;

– идеальное сочетание комфорта, стиля и долговечности. Мебель разных цветов создаст разнообразие вида и создаст элегантный образ; плитка на полу должно быть небольшого размера и светлого цвета с темными краями. Также популярны черно-белые элементы, расположенные в шахматном порядке;

На кухне часто кладут плитку в шахматном порядке / Фото Room to do

внимание к посуде . На кухне в стиле французского кафе посуда должна быть под рукой. Поставьте тарелки на открытые полки, а большую посуду повесьте на потолочный или настенный кронштейн;

. На кухне в стиле французского кафе посуда должна быть под рукой. Поставьте тарелки на открытые полки, а большую посуду повесьте на потолочный или настенный кронштейн; меловая доска со списком покупок или сообщениями для ваших гостей – отличное решение для кухни в стиле парижского кафе;

со списком покупок или сообщениями для ваших гостей – отличное решение для кухни в стиле парижского кафе; зонирование. Рабочие поверхности и обеденная зона можно разделить с помощью цветных или текстильных деталей.

Обычной деталью на кухне в парижском стиле является оцинкованная столешница. Самые популярные цвета: бежевый, лавандовый, кофе с молоком, коричневый, белый и голубой.

Если вам близок такой дизайн, смело используйте фантазию. Так ваша кухня поразит своей оригинальностью и атмосферой.

Кухня – это место, где собирается вся семья и она должна быть максимально комфортной и уютной.