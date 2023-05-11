Парижское кафе в вашем доме: как создать неповторимый интерьер с атмосферой Франции
Источник:Room to do
Париж оставляет незабываемые впечатления, которые хочется ощутить снова и снова. Атмосферу этого города и его заведений можно организовать на своей кухне.
Кафе и рестораны Парижа насыщены невероятной атмосферой воздушности и счастья. Чтобы воспроизвести кусочек такого рая, следует знать и применить несколько советов.
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Какие особенности оформления кухни
Стиль парижского кафе имеет черты, отличающие его от других:
- приглушенное освещение. Люстры висят низко. Также есть торшеры, создающие романтическое настроение и интимную атмосферу;
- навесы. Выбирайте оконные маркизы и изделия из ткани в вертикальную полоску;
- кресла с низкой посадкой – идеальное сочетание комфорта, стиля и долговечности. Мебель разных цветов создаст разнообразие вида и создаст элегантный образ;
- плитка на полу должно быть небольшого размера и светлого цвета с темными краями. Также популярны черно-белые элементы, расположенные в шахматном порядке;
- внимание к посуде. На кухне в стиле французского кафе посуда должна быть под рукой. Поставьте тарелки на открытые полки, а большую посуду повесьте на потолочный или настенный кронштейн;
- меловая доска со списком покупок или сообщениями для ваших гостей – отличное решение для кухни в стиле парижского кафе;
- зонирование. Рабочие поверхности и обеденная зона можно разделить с помощью цветных или текстильных деталей.
Обычной деталью на кухне в парижском стиле является оцинкованная столешница. Самые популярные цвета: бежевый, лавандовый, кофе с молоком, коричневый, белый и голубой.
Если вам близок такой дизайн, смело используйте фантазию. Так ваша кухня поразит своей оригинальностью и атмосферой.
Кухня – это место, где собирается вся семья и она должна быть максимально комфортной и уютной.