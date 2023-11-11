Как почистить кухонную мойку из нержавейки так, чтобы она сияла: лайфхаки от экспертов

Кухонную мойку мы используем каждый день. Поэтому знание того, как правильно мыть ее, имеет решающее значение для гигиены кухни и привлекательного вида этой комнаты.

Для оптимального ухода важно знать из чего сделана кухонная мойка. Это поможет подобрать правильные моющие средства, которые не повредят материал. Именно нержавейку можно чистить даже обычной содой. Эксперты рассказали, как это делать правильно.

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Как почистить мойку из нержавеющей стали

"Кухонная раковина легко загрязняется, поскольку в туда попадает почти все. Пятна появляются в основном на легких фарфоровых или твердых смоляных поверхностях, но даже на нержавейке могут образоваться пятна", – говорит директор клининговой службы Poppies Крис Вуттон.

Если у вас на кухне есть немного пищевой соды, то ситуацию можно спасти. Сначала хорошо промойте раковину и высушите ее. Затем нанесите немного пищевой соды непосредственно на пятна или на тряпку и почистите раковину.

Затем добавьте в раковину немного белого уксуса и оставьте его прореагировать с пищевой содой. Промойте чистой водой, затем вытрите насухо чистой тканью или кухонными полотенцами.

Пищевая сода борется не только с пятнами, но и с неприятными запахами. Но если вы хотите, чтобы мойка пахла очень свежо, после чистки содой и уксусом, воспользуйтесь цедрой цитрусовых. Возьмите шкурку лимона или апельсина и натрите им поверхность мойки. Это, кстати, не только освежит раковину, но и придаст блеск.

В завершение промокните поверхность кухонным полотенцем с оливковым маслом, затем протрите всю раковину. Теперь она чистая и блестящая.