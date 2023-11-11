Для оптимального догляду важливо знати, з чого зроблена кухонна мийка. Це допоможе підібрати правильні мийні засоби, які не пошкодять матеріал. Саме нержавійку можна чистити навіть звичайною содою. Експерти розповіли, як це робити правильно.

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Як почистити мийку з іржостійкої сталі

"Кухонна раковина легко забруднюється, оскільки в туди потрапляє майже все. Плями з'являються здебільшого на легких порцелянових або твердих смоляних поверхнях, але навіть на нержавійці можуть утворитися плями", – каже директор клінінгової служби Poppies Кріс Вуттон.

Якщо у вас на кухні є трохи харчової соди, то ситуацію можна врятувати. Спочатку добре помийте раковину та висушіть її. Потім нанесіть трохи харчової соди безпосередньо на плями або на ж ганчірку та почистьте раковину.

Потім додайте в раковину трохи білого оцту й залиште його прореагувати з харчовою содою. Промийте чистою водою, а тоді витріть насухо чистою тканиною чи кухонними рушничками.

Харчова сода бореться не лише із плямами, а й із неприємними запахами. Та якщо ви хочете, щоб мийка пахла дуже свіжо, то після чищення содою і оцтом, скористайте цедрою цитрусових. Візьміть шкірку лимона чи апельсина і натріть ним поверхню мийки. Це, до речі, не лише освіжить раковину, а й надасть блиску.

На завершення промокніть поверхню кухонним рушничком з оливковою олією, а тоді протріть всю раковину. Тепер вона чиста й блискуча.