Их лучше забыть: три кухонных тренда, которые выходят из моды в 2024 году
Источник:Homes & Gardens
Не все тенденции задерживаются в мире дизайна, некоторые из них действительно быстротечны. В частности, несколько кухонных трендов исчезнут в 2024 году, потому что они, очевидно, не удовлетворили потребность людей в индивидуальности.
Все больше хозяев ищут новые способы добавить индивидуальности и уникальной привлекательности своим кухонным дизайнам. Людям надоедают однотонные бесхарактерные схемы. Полностью белых кухонь в помещениях с нынешним ремонтом можно увидеть редко.
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Простые нейтральные столешницы
Камень нейтрального цвета для столешниц и отделочных панелей, материал с незначительным рисунком или без него выходит из моды,
– говорит дизайнер интерьера Кристина Херсонски.
Эксперты поделились, что хозяева сейчас обращают внимание на натуральные материалы с большим количеством прожилок, узоров и разнообразных цветов.
Однотонные кухни
Несмотря на то, что однотонные кухни были очень популярными, этот одноцветный подход теряет свои позиции. Сейчас люди тяготеют к созданию контраста в интерьере кухонь.
"Сейчас акцент на вау-эффект и индивидуальность. Кухни бледных и светлых оттенков все еще популярны, но только с акцентными цветами и интересными островками", – говорит британский дизайнер кухонь Дебра Хатт.
Столешницы и острова из плитки
Облицовка острова и рабочей поверхности плиткой – это тренд, который давно начался, но быстро угас. Гораздо лучше использовать ее для яркого эффекта на стене. Это будет эстетичнее и гораздо практичнее,
– отмечает дизайнер британского салона кухонь Naked Kitchens.
Известно, что кафельные столешницы трудно чистить. Зато классическая каменная столешница является более практичной и вневременной.