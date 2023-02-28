Кухонный рабочий треугольник: что это и почему он важен

Кухонный рабочий треугольник – это форма, которая образуется, когда вы соединяете три основных рабочих зоны кухни. Если вы хотите готовить удобно и эффективно, позаботьтесь о треугольнике во время ремонта.

Три зоны – это холодильник, плита и раковина, где люди выполняют большую часть работы. Независимо от того, разогреваете ли вы замороженную пиццу или готовите пир на день рождения, вы не захотите тратить время на беготню между готовкой, уборкой и мойкой посуды.

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Что нужно знать о кухонном рабочем треугольнике

Эта формация приобрела популярность в 1940-х годах. Тогда кухни, как правило, были маленькими, а техника – большой. Люди пытались сократить расстояние между раковиной, холодильником и плитой.

Рекомендуется, чтобы каждый катет треугольника имел длину не менее 122 сантиметров, но не более 274 сантиметров.

Шкафы не должны пересекать ни одну из сторон треугольника больше, чем на 30 сантиметров, и через треугольник не должен проходить основные бытовые приборы,

– объясняет эксперт.



Схема треугольника / Фото Wikimedia Commons

Кроме размещения основных рабочих станций, также важно учитывать расположение других элементов, обеспечивающих проход. Подумайте о месте для столов и стульев.

Вот несколько примеров кухонного рабочего треугольника, доказывающих, что, независимо от размера вашей кухни, этот дизайн обречен на успех.

Кухни с рабочим треугольником / Фото Dona Rosene Interiors, Kitchen & Bath, Houzz.com