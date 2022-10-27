Все больше экспертов заявляют, что цены на "первичку" в западных регионах Украины все активнее приближаются к столичным, пишет 24 канал. Сегодня разберемся, за сколько в среднем здесь можно приобрести жилье, а также на сколько подорожала стоимость "квадрата".

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Ужгород

Согласно данным сервиса m2bomber, за год стоимость новостроек в Ужгороде выросла на 97,69%. Если в октябре квадратный метр можно было купить за 21 650 гривен, сейчас его стоимость выросла до 42 800 гривен.

Это подтверждают и объявления на dom.ria. Дешевую однокомнатную квартиру, в уже сданном в эксплуатацию ЖК, можно купить почти за 1 442 000 гривен. Также встречаются варианты за 2 – 3 миллиона. За жилье на набережной просят 4 756 554 гривен.



За сколько продают новостройки в Ужгороде / Фото unsplash

Однокомнатные квартиры, что реализуют к концу 2022 года, можно купить несколько дешевле – от 1 317 190 гривен. А если проинвестировать в объекты, которые застройщики обещают сдать до 2025 года, удастся выхватить предложение за 878 650 гривен.

От 1 054 600 до 5 758 430 гривен – в таком диапазоне колеблется стоимость двухкомнатных квартир. Трехкомнатные можно приобрести за 2 733 370 гривен. Самое дорогое предложение на ринке Ужгорода – 10 224 720 гривен.

Львов

Медианная стоимость новостроек во Львове составляет 42 296 гривен за квадратный метр. За год цена выросла на 88,55% – с 22 700 гривен за "квадрат". За 6 месяцев – на 53,82% – с 27 825 гривен.

В городе представлен широкий диапазон жилья – от квартир-студий до многокомнатных апартаментов бизнес-класса в приближенных к центру районах. Соответственно, разнятся и цены.

Однокомнатную квартиру в сданных объектах Львове можно приобрести за 1 680 600 гривен. Впрочем, средняя стоимость по рынку – 2 300 000 гривен. Квартиры, реализуемые в 2022 – 2023 годах, также имеют разные ценники (в зависимости от класса жилья и расположения). Можно приобрести объект как за 630 440, так и за 1 453 860, 2 950 100, 3 894 530 гривен. Самый дорогой вариант – 5 221 490 гривен.

Двухкомнатный "комфорт" стартует от 1 163 988 гривен. Клубные дома на столько же комнат переваливают за 8 893 200 и достигают 10 486 890 гривен. Трехкомнатные квартиры предлагают как за 1 996 990, так и за 12 359 549 гривен.

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Черновцы

С октября 2021 года цена новостроек в Черновцах поднялась больше всего по всей Украине – на целых 103%. Если в прошлом октябре медианная стоимость "квадрата" составляла 17 900 гривен, сейчас покупателям нужно приготовиться отдать 36 350 гривен за квадратный метр. Положительную динамику не изменила война. За 6 месяцев аналитики зафиксировали удорожание на 61,92%.



В западных регионах цена на новостройки выросла более чем на 80% за год / Фото Unsplash

Сейчас самая дешевая новостройка в сданном в эксплуатацию ЖК стоит 1 429 690 гривен. Самая дорогая – 4 955 620 гривен. При этом жилье в ЖК, которое обещают сдать до конца 2022 года, можно приобрести за 542 700 гривен. Впрочем, средняя цена по рынку все же 13 300 000 гривен.

Двухкомнатные квартиры стартуют с 1 390 260 гривен. Самая высокая планка – 2 842 670 гривен. Самое популярное жилье в трехкомнатках обойдется в 2 395 650 гривен.

Что дальше

Аналитики однозначно уверяют – дальше будет еще дороже. Жилье, которое продают сегодня, частично возведено из материалов, закупленных по старым ценам. К сожалению, новые поставки обходятся гораздо дороже, соответственно придется корректировать цену.

Также на стоимость окажет влияние новая система налогообложения, которая начнет действовать уже 1 ноября. С большой вероятностью НДС в размере 20% станет дополнительной нагрузкой для покупателя-инвестора.

Цены на первичном рынке могут вырасти как минимум на 20% без учета роста себестоимости строительства,

– считает Владимир Семенцов.

Помимо роста цен, закон может привести к сокращению количества инвестиционных соглашений, ведь этот документ вводит налог на доходы физлиц в размере 18% по разнице между ценой покупки и ценой продаж при первой продаже квартиры за год и 5% – при дальнейших продажах.