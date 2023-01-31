К тому же, в объявлении указано, что кроме главного здания покупатель получает дополнительный гостевой дом. Сколько придется заплатить за такое жилье – рассказываем дальше.

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Особенности и стоимость дома

Основной дом площадью 867 квадратных метров вместе с гостевым сооружением на 270 "квадратов" продают за 4,5 миллиона долларов (около 170 миллионов гривен).


Фасад дома / Фото Blagovist

При этом отмечается, что домовладение расположено на земельном участке в 0,45 гектара. Как говорится в объявлении, жилой дом расположен в непосредственной близости от главных транспортных магистралей центра столицы.


Озелененная придомовая территория / Фото Blagovist

Дом имеет 4 этажа, всего в доме 8 жилых комнат. На 1 этаже размещено:

  • гостиная;
  • столовая;
  • кухня;
  • 2 санузла.

На втором этаже предусмотрено 5 спален. Каждая из них имеет индивидуальный санузел.

Главные особенности дома / Фото Blagovist

Среди других преимуществ дома – бассейн со SPA-зоной. А на мансардном этаже предусмотрен бильярдный, кабинет и домашний кинозал.