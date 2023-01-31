К тому же, в объявлении указано, что кроме главного здания покупатель получает дополнительный гостевой дом. Сколько придется заплатить за такое жилье – рассказываем дальше.

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Особенности и стоимость дома

Основной дом площадью 867 квадратных метров вместе с гостевым сооружением на 270 "квадратов" продают за 4,5 миллиона долларов (около 170 миллионов гривен).



Фасад дома / Фото Blagovist

При этом отмечается, что домовладение расположено на земельном участке в 0,45 гектара. Как говорится в объявлении, жилой дом расположен в непосредственной близости от главных транспортных магистралей центра столицы.



Озелененная придомовая территория / Фото Blagovist