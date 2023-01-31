До того ж в оголошенні вказано, що окрім головної будівлі покупець отримує додатковий гостьовий будинок. Скільки доведеться заплатити за таке житло – розповідаємо далі.

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Особливості та вартість будинку

Основний будинок площею 867 квадратних метрів разом із гостьовою спорудою на 270 "квадратів" продають за 4,5 мільйона доларів (близько 170 мільйонів гривень).



Фасад будинку / Фото Blagovist

При цьому наголошується, що домоволодіння розташоване на земельній ділянці в 0,45 гектара. Як йдеться в оголошенні, житловий будинок розташований у безпосередній близькості від головних транспортних магістралей центру столиці.



Озеленена прибудинкова територія / Фото Blagovist