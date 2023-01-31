В Киеве продается четырехэтажный дом с кинозалом и SPA-зоной: особенности и цена
Источник:Obozrevatel
В Киеве продается четырехэтажный элитный дом. Согласно плану, здесь спроектировано 8 комнат, в частности бильярдная, кинотеатр, бассейн и SPA-зона. Помещения украшены статуями и позолотой.
К тому же, в объявлении указано, что кроме главного здания покупатель получает дополнительный гостевой дом. Сколько придется заплатить за такое жилье – рассказываем дальше.
Читайте также Что делать инвестору при обнаружении дефектов в новостройке
Особенности и стоимость дома
Основной дом площадью 867 квадратных метров вместе с гостевым сооружением на 270 "квадратов" продают за 4,5 миллиона долларов (около 170 миллионов гривен).
При этом отмечается, что домовладение расположено на земельном участке в 0,45 гектара. Как говорится в объявлении, жилой дом расположен в непосредственной близости от главных транспортных магистралей центра столицы.
Озелененная придомовая территория / Фото Blagovist
Дом имеет 4 этажа, всего в доме 8 жилых комнат. На 1 этаже размещено:
- гостиная;
- столовая;
- кухня;
- 2 санузла.
На втором этаже предусмотрено 5 спален. Каждая из них имеет индивидуальный санузел.
Главные особенности дома / Фото Blagovist
Среди других преимуществ дома – бассейн со SPA-зоной. А на мансардном этаже предусмотрен бильярдный, кабинет и домашний кинозал.