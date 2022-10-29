Распродажа продолжается: еще один итальянский поселок предлагает дома за 1 евро

Власти итальянского поселка Калатафими-Седжеста в провинции Трапани на Сицилии, объявили о повторном запуске программы по продаже домов за 1 евро (почти 37 гривен).

В общей сложности муниципалитет распродаст 42 объекта недвижимости. Сообщается, что городской совет выкупил их за местные активы после землетрясения 1968 года.

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Условия участия в распродаже жилья за 1 евро

Муниципалитет решил повторить прошлогодний успех, когда было продано 58 пустующих объекта. Для участия в распродаже домов за 1 евро в Калатафиме-Седжесте следует подать заявку до 30 ноября.

Участие могут принимать физические лица, предприниматели, кооперативы, ассоциации, фонды и другие некоммерческие организации. Подать заявку можно на официальном сайте муниципалитета.

Лица, покупающие дома за 1 евро, должны:

Завершить заключение договора купли-продажи в течение трех месяцев с момента утверждения актов передачи и возможного ранжирования муниципалитетом.

в течение трех месяцев с момента утверждения актов передачи и возможного ранжирования муниципалитетом. Подготовить и сдать на хранение в компетентный орган муниципалитета проект реставрации и перепланировки приобретенной недвижимости в соответствии с выбранным назначением не позднее чем через 3 месяца с момента подписания договора купли-продажи.

приобретенной недвижимости в соответствии с выбранным назначением не позднее чем через 3 месяца с момента подписания договора купли-продажи. Начать работы не позднее чем через три месяца после выдачи разрешения на строительство или эквивалентного акта в соответствии с законом и завершить их не позднее трех лет с начала работ.

Кроме того, покупатель должен оформить специальный гарантийный полис или оплатить кассовый чек на сумму 5 000 евро, который будет действовать в течение трех лет. Этот шаг гарантирует эффективную реализацию инвестиционного проекта.



Город славится храмом, возведенным примерно в 420 году до нашей эры. Фото Trip Advisor

Калатафими-Седжеста: справка

Калатафими-Седжеста – поселок в провинции Трапани, расположенный в 450 километрах от Рима и в 55 километрах от Палермо.

По состоянию на 2014 год, численность населения – 6792 человека. Из них – 128 иностранцев из 22 стран мира.

Город славится храмом, построенным примерно в 420 году до нашей эры. Сейчас он считается лучше сохранившимся объектом дорической архитектуры в Европе.