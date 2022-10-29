Загалом муніципалітет розпродасть 42 об'єкти нерухомості. Повідомляється, що міська рада викупила їх за місцеві активи після землетрусу 1968 року.

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Умови участі у розпродажі житла за 1 євро

Муніципалітет вирішив повторити минулорічний успіх, коли було продано 58 порожніх об'єктів. Для участі у розпродажі будинків за 1 євро у Калатафімі-Седжеста, слід подати заявку до 30 листопада.

Участь можуть брати фізичні особи, підприємці, кооперативи, асоціації, фонди та інші некомерційні організації. Подати заявку можна на офіційному сайті муніципалітету.

Особи, які купують будинки за 1 євро, повинні:

Завершити підписання договору купівлі-продажу протягом трьох місяців з моменту затвердження актів передачі та можливого ранжирування муніципалітетом.

протягом трьох місяців з моменту затвердження актів передачі та можливого ранжирування муніципалітетом. Підготувати та здати на зберігання до компетентного органу муніципалітету проєкт реставрації та перепланування придбаної нерухомості відповідно до обраного призначення не пізніше ніж через 3 місяці з моменту підписання договору купівлі-продажу.

придбаної нерухомості відповідно до обраного призначення не пізніше ніж через 3 місяці з моменту підписання договору купівлі-продажу. Розпочати роботи не пізніше ніж через три місяці після видачі дозволу на будівництво або еквівалентного акта відповідно до закону та завершити їх не пізніше ніж через три роки з початку робіт.

Крім того, покупець повинен оформити спеціальний гарантійний поліс або сплатити касовий чек на суму 5 000 євро, який діятиме впродовж трьох років. Цей крок буде гарантувати ефективну реалізацію інвестиційного проєкту.



Місто славиться храмом, зведеним приблизно в 420 році до нашої ери / Фото Trip Advisor

Калатафімі-Седжеста: довідка

Калатафімі-Седжеста – селище у провінції Трапані, розташоване за 450 кілометрів від Рима та за 55 кілометрів від Палермо.

Станом на 2014 рік, чисельність населення – 6 792 особи. З них – 128 іноземців з 22 країн світу.

Місто славиться храмом, зведеним приблизно в 420 році до нашої ери. Зараз він вважається найкраще збереженим об'єктом доричної архітектури в Європі.