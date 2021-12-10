Как купить квартиру в Черновцах: ассортимент, цены и риски

Каждый город Украины имеет свои особенности рынка недвижимости. Это обусловлено, в частности, темпами строительства, спросом, ценами, развитием ипотечного кредитования. Сегодня разбираемся, что следует знать о покупке квартиры в Черновцах.

По словам главы черновицкого отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Зоряны Вакарчук, цены на недвижимость Черновцов выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Это связано с удорожанием стоимости строительных материалов, энергоносителей, стоимости оплаты труда.

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Где ищут квартиры в Черновцах

Большинство объявлений о квартирах для покупки размещают на специализированных сайтах, агентствах недвижимости и OLX. Также удачные варианты можно встретить в социальных сетях на страницах застройщиков. Некоторые ищут через риелторов, реже – через знакомых.

При выборе риелтора следует обратить внимание, входит ли он в профильные общественные организации и имеет ли сертификат. Это можно проверить самостоятельно в реестре Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Услуги риелторов стоят 2 – 3% стоимости объекта недвижимости – как при поиске квартиры на вторичном, так и на первичном рынках.

От чего зависит цена квартиры

Как и в других городах Украины, на цену квартир в Черновцах влияет:

площадь квартиры;

класс жилищного комплекса, технология строительства и благоустройство;

этажность квартиры. На вторичном рынке первый и последний этажи дешевле на 5 – 10%. На первичном рынке цена квадратного метра не зависит от этажа;

район. На цену влияет и близость к центру, инфраструктура, транспортная доступность и экология – рядом стоят промышленные предприятия или парки;

состояние квартиры и дома. А в новостройках – стадия строительства, наличие/отсутствие ремонта.

Сколько стоит квартира в Черновцах

Согласно исследованию Геоинформационного портала "Увекон", квадратный метр на первичном рынке в 2021 году в среднем стоит более 17 тысяч гривен. На вторичном рынке – более 20 тысяч гривен.

По данным каталога новостроек ЛУН, квадратный метр в новых жилых комплексах Черновцов в среднем стоит 20 тысяч гривен. Цена стартует с 10 850 гривен за квадратный метр и заканчивается 40 700 гривнами.

Средняя цена на вторичном рынке тоже превышает 20 тысяч гривен, по данным OLX. К примеру, однокомнатную квартиру на 30 квадратных метров в Черновцах можно купить в среднем за 630 тысяч гривен в разных районах города.

Сколько придется откладывать на квартиру

Согласно данным сайта поиска работы work.ua, средняя зарплата в Черновцах составляет 12 тысяч гривен. По данным госстата – 10 800 тысяч гривен.

Учитывая, что средняя стоимость однокомнатной квартиры на 35 – 45 "квадратов" составляет 836 тысяч гривен, откладывать придется 5 лет и 10 месяцев. Это при условии сбережения целой зарплаты, что выглядит не особенно реалистично. Если из зарплаты 12 тысяч гривен вычесть налоги и прожиточный минимум (2481 гривна), время накопления увеличивается до 9 лет и 9 месяцев.

На что обратить внимание, покупая квартиру на первичном рынке

На первичном рынке, прежде всего, необходимо обращать внимание на тип материалов строительства.

Есть следующие основные типы:

монолитный,

кирпичный,

панельный,

смешанный

Они отличаются сейсмостойкостью, звукоизоляцией и другими характеристиками, говорит Зоряна Вакарчук.

При покупке квартиру от застройщика следует обратить внимание на:

наличие стяжки на полу и штукатурка на стенах,

электричество: оно разведено по квартире или только подведено к счетчику,

разведена ли система отопления и водоснабжения.

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На что обратить внимание, покупая квартиру на вторичном рынке

В первую очередь – наличие трещин, состояние канализационных сетей, а также проводилась ли замена общих стоек в доме. Если дом панельный, Зоряна Вакарчук советует познакомиться с соседями, потому что в таких квартирах слабая звукоизоляция.

Какие документы следует проверить перед покупкой квартиры

Перечень документов может быть еще больше, однако без этих покупать квартиру не стоит:

документы о праве собственности;

техническая документация;

если квартира оснащена индивидуальным отоплением или газовой колонкой, необходимо проверить соответствующую разрешительную документацию;

проверить наличие зарегистрированных лиц и согласовать порядок их снятия с регистрации;

проверить отсутствие задолженности по коммунальным платежам.

Можно ли встретить мошенников

Глава черновицкого отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Зоряна Вакарчук говорит, что мошеннических объявлений продажи недвижимости не встречает. В то же время мошенники часто размещают объявления аренды. Показывают укомплектованное жилье с ремонтом по очень низкой цене, просят сбрасывать задаток на карту в размере 500 – 1000 гривен перед просмотром объекта, после чего не выходят на связь.