За словами голови чернівецького відділення Асоціації фахівців з нерухомості Зоряни Вакарчук, ціни на нерухомість Чернівців зросли на понад 10% у порівнянні з минулим роком. Це пов’язано зі здорожчанням вартості будівельних матеріалів, енергоносіїв, вартості оплати праці.

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Де шукають квартири у Чернівцях

Більшість оголошень про квартири для купівлі розміщують на спеціалізованих сайтах, агентствах нерухомості та OLX. Також на вдалі варіанти можна натрапити в соціальних мережах на сторінках забудовників. Деякі шукають через рієлторів, рідше – через знайомих.

При виборі рієлтора варто зауважити, чи входить він до профільних громадських організацій та чи має сертифікат. Це можна перевірити самостійно у реєстрі Асоціації фахівців з нерухомості України.

Послуги рієлторів коштують 2 – 3% від вартості об’єкта нерухомості – як при пошуку квартири на вторинному, так і на первинному ринках.

Від чого залежить ціна квартири

Як і в інших містах України, на ціну квартир у Чернівцях впливає:

площа квартири;

клас житлового комплексу, технологія будівництва та благоустрій;

поверховість квартири. На вторинному ринку перший та останній поверхи дешевші на 5 – 10%. На первинному ринку вартість квадратного метра не залежить від поверху;

район. На ціну впливає і близькість до центру, інфраструктура, транспортна доступність та екологія — поряд стоять промислові підприємства або парки;

стан квартири та будинку. А у новобудовах – стадія будівництва, наявність/відсутність ремонту.

Скільки коштує квартира у Чернівцях

Згідно з дослідженням Геоінформаційного порталу "Увекон", квадратний метр на первинному ринку у 2021 році в середньому коштує понад 17 тисяч гривень. На вторинному ринку — понад 20 тисяч гривень.

За даними каталогу новобудов ЛУН, квадратний метр у нових житлових комплексах Чернівців в середньому коштує 20 тисяч гривень. Ціна стартує з 10 850 гривень за квадратний метр і закінчується 40 700 гривнями.

Середня ціна на вторинному ринку також перевищує 20 тисяч гривень, за даними OLX. Наприклад, однокімнатну квартиру на 30 квадратних метрів у Чернівцях можна купити в середньому за 630 тисяч гривень у різних районах міста.

Скільки доведеться відкладати на квартиру

Згідно з даними сайту пошуку роботи work.ua, середня зарплата у Чернівцях становить 12 тисяч гривень. За даними держстату – 10 800 тисяч гривень.

Враховуючи, що середня вартість однокімнатної квартири на 35 – 45 "квадратів" становить 836 тисяч гривень, відкладати доведеться 5 років та 10 місяців. Це за умови заощадження цілої зарплати, що виглядає не особливо реалістично. Якщо з зарплати 12 тисяч гривень відняти податки та прожитковий мінімум (2 481 гривня), час накопичення збільшується до 9 років та 9 місяців.

На що звернути увагу, купуючи квартиру на первинному ринку

На первинному ринку перш за все необхідно звертати увагу на тип матеріалів будівництва.

Є такі основні типи:

монолітний,

цегляний,

панельний,

змішаний

Вони відрізняються сейсмостійкістю, звукоізоляцією та іншими характеристиками, каже Зоряна Вакарчук.

При покупці квартиру від забудовника варто звернути увагу на:

наявність стяжки на підлозі та тинькування на стінах,

електрику: вона розведена по квартирі чи лише підведена до лічильника,

чи розведена система опалення та водопостачання.

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На що звернути увагу, купуючи квартиру на вторинному ринку

Найперше – наявність тріщин, стан каналізаційних мереж, а також, чи проводилась заміна загальних стояків у будинку. Якщо будинок панельний, Зоряна Вакарчук радить познайомитись заздалегідь з сусідами, бо у таких квартирах слабка звукоізоляція.

Які документи варто перевірити перед покупкою квартири

Перелік документів може бути ще більшим, однак без цих купляти квартиру не варто:

документи на право власності;

технічна документація;

якщо квартира оснащена індивідуальним опаленням чи газовою колонкою, необхідно перевірити наявність відповідної дозвільної документації;

перевірити наявність зареєстрованих осіб та узгодити порядок їх зняття з реєстрації;

перевірити відсутність заборгованості по комунальних платежах.

Чи можна натрапити на шахраїв

Голова чернівецького відділення Асоціації фахівців з нерухомості Зоряна Вакарчук каже, шахрайських оголошень продажу нерухомості не зустрічає. Водночас шахраї часто розміщують оголошення оренди. Показують укомплектоване житло з ремонтом за дуже низькою ціною, просять скидати завдаток на картку у розмірі 500 – 1000 гривень перед переглядом об’єкту, після чого не виходять на зв’язок.