Как отметил в новом интервью маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский скидки сейчас – не вариант, ведь даже продав квартиру в пол цены экономика не сойдется и завершить строительство не удастся. Поэтому строительным компаниям приходится искать альтернативные способы, чтобы заинтересовать покупателей объектом.

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Что предлагают застройщики

В первую очередь застройщики предлагают лояльные условия рассрочки выплат.

Такого никогда не было в истории Украины, когда ты можешь брать рассрочку на готовое или почти готовое жилье. Ты даже заезжаешь, делаешь ремонт и последующие 2 – 3 года можешь платить за жилье,

– рассказывает Денис Судилковский.

По его словам, есть предложения с фиксацией цены в гривне, есть фиксация в долларах, но без дальнейшего удорожания. Также застройщики предлагают схемы, согласно которым покупатель может внести 30% на первом этапе, 40% – пока продолжается строительство и еще 30% уже после получения ключей.

Даже видел вариант в Киевской области, когда ты отдаешь свою подержанную машину как первый взнос. Остальные клиент платит на стадии строительства,

– подчеркивает маркетинг-директор ЛУН.

Второй подход, приобретающий популярность: застройщики начинают предлагать квартиры с ремонтом. Так, покупатели сразу заселяются в новоприобретенную квартиру.

Надо понимать пределы ремонта: у вас будут стены, канализация, вода, электричество и пол. Этого достаточно, чтобы дальше продолжать ремонт своей мечты,

– подчеркивает Судилковский.

Такие компромиссы помогают украинским застройщикам удержаться на плаву. С 24 февраля 2022 года нет ни одного зафиксированного случая обанкротиться.

Даже в Харькове летом строили дома. Не слишком масштабно (сейчас там строят 19 жилых комплексов против 74 до войны), но дома вводят в эксплуатацию,

– добавляет эксперт.

В целом западные регионы восстановили примерно 90% строек, в Киеве и области этот процент тоже выше половины, примерно 60% стройплощадок работают в Одессе.