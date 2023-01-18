Як зазначив у новому інтерв'ю маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський знижки зараз – не варіант, адже, навіть продавши квартиру за половину ціни, економіка не зійдеться і завершити будівництво не вдасться. Тому будівельним компанія доводиться шукати альтернативні способи, щоб зацікавити покупців об'єктом.

Читайте також Що робити інвестору при виявленні дефектів у новобудові

Що пропонують забудовники

Насамперед забудовники пропонують лояльні умови розтермінування виплат.

Такого ніколи не було в історії України, коли ти можеш брати розтермінування на готове або майже готове житло. Ти навіть заїжджаєш, робиш ремонт і наступні 2 – 3 роки можеш сплачувати за житло,

– розповідає Денис Суділковський.

За його словами, є пропозиції з фіксацією ціни в гривні, є фіксація в доларах, але без подальшого здорожчання. Також забудовники пропонують схеми згідно з якими покупець може внести 30% на першому етапі, 40% – поки триває будівництво і ще 30% уже після отримання ключів.

Навіть бачив варіант у Київській області, коли ти віддаєш свою стару машину як перший внесок. Решту клієнт сплачує на стадії будівництва,

– наголошує маркетинг-директор ЛУН.

Другий підхід, що набуває популярності: забудовники починають пропонувати квартири з ремонтом. Так, покупці одразу заселяються у новопридбане помешкання.

Треба розуміти межі ремонту: у вас будуть стіни, каналізація, вода, електрика та підлога. Цього достатньо, щоб далі продовжувати ремонт своєї мрії,

– підкреслює Суділковський.

Такі компроміси допомагають українським забудовникам втриматися на плаву. З 24 лютого 2022 року немає жодного зафіксованого випадку збанкрутування.

Навіть у Харкові влітку зводили будинки. Не надто масштабно (зараз там будують 19 житлових комплексів проти 74 до війни), але будинки вводять в експлуатацію,

– додає експерт.

Загалом західні регіони відновили приблизно 90% будівництв, у Києві та області цей відсоток теж вищий за половину, приблизно 60% будмайданчиків працюють в Одесі.