Сколько стоит квадратный метр в новостройках Львова: актуальные цены в феврале

За последний месяц цены на квартиры во львовских новостройках почти не изменились - выросли примерно на 1%. Дороже всего квадратный метр стоит в Сиховском районе.

В начале января квадратный метр на первичном рынке Львова стоил в среднем 35 275 гривен. Сейчас, в середине февраля, цена составляет 35 550 гривен за квадрат. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на статистические данные онлайн-платформы объявлений M2bomber.

Обратите внимание Что такое жилая и общая площадь здания: объяснение девелопера

Какова стоимость квадратного метра в феврале

В самом "дорогом" Сиховском районе цена за квадрат в новостройках составляет 45 700 гривен. Во всех других районах стоимость значительно ниже, приближена к средней. Например, вторым по цене является Лычаковский район, где квадрат стоит уже 37 150 гривен.

Районами с самой дешевой стоимостью является Галицкий и Железнодорожный – 28 000 и 28 600 за квадратный метр соответственно. Средними можно считать цены во Франковском и Шевченковском районах. Там стоимость квадрата составляет 32 400 и 31 475 гривен соответственно.

Цены по состоянию на 13 февраля / Данные M2bomber

К слову, за последний год цены на первичном рынке Львова упали, ведь в прошлом году в феврале квадратный метр стоил примерно 38 850 гривен (-8,5%).

Что украинцы покупают чаще: жилье или землю

С 2015 года и до начала полномасштабного вторжения спрос на рынке недвижимости постоянно рос. В частности, до 2021 года, когда власть открыла рынок земли, сделок по покупке жилья было значительно больше чем по земле. Однако именно в 2023 году ситуация изменилась.

В прошлом году земельных участков приобрели в 1,3 раза больше, чем квартир и домов. Соглашений о купле-продаже жилья насчитывается 172 638, а на землю – 231 881.