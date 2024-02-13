На початку січня квадратний метр на первинному ринку Львова коштував в середньому 35 275 гривень. Зараз, у середині лютого, ціна складає 35 550 гривень за квадрат. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на статистичні дані онлайн-платформи оголошень M2bomber.

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Яка вартість квадратного метра в лютому

У "найдорожчому" Сихівському районі ціна за квадрат у новобудовах становить 45 700 гривень. В усіх інших районах вартість значно нижча, наближена до середньої. Наприклад, другим за ціною є Личаківський район, де квадрат коштує вже 37 150 гривень.

Районами з найдешевшою вартістю є Галицький та Залізничний – 28 000 і 28 600 за квадратний метр відповідно. Середніми можна вважати ціни у Франківському та Шевченківському районах. Там вартість квадрата становить 32 400 та 31 475 гривень відповідно.

Ціни станом на 13 лютого / Дані M2bomber

До слова, за останній рік ціни на первинному ринку Львова впали, адже торік в лютому квадратний метр коштував приблизно 38 850 гривень (-8,5%).

Що українці купують частіше: житло чи землю

З 2015 року і до початку повномасштабного вторгнення попит на ринку нерухомості постійно зростав. Зокрема, до 2021 року, коли влада відкрила ринок землі, угод щодо купівлі житла було значно більше ніж щодо землі. Проте саме у 2023 році ситуація змінилася.

Торік земельних ділянок придбали в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків. Угод про купівлю-продаж житла налічується 172 638, а на землю – 231 881.