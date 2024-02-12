С 2015 года до начала полномасштабного вторжения спрос на рынке недвижимости постоянно рос. В частности, до 2021 года, когда власть открыла рынок земли, сделок по покупке жилья было значительно больше чем земли, но именно в 2023 году цифры почти сравнялись.

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Украинцы покупают чаще землю, чем жилье

С начала полномасштабной войны люди стали больше вкладывать денег именно в землю. В прошлом году земельных участков приобрели в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

Статистика о покупке недвижимости / Данные Опендатабот

Количество новоприобретенных квартир превысило 172 тысячи. Но это все еще вдвое меньше, чем в довоенном году – 325 тысяч,

– говорится в сообщении.

Однако по сравнению с первым годом полномасштабной войны рынок недвижимости оживает. В 2022-м украинцы купили только 100 тысяч домов и квартир.

Что касается ипотеки, то в прошлом году украинцы приобрели 10 775 квартир и домов, а на приобретение земли заключили 1 127 ипотек. То есть на 9 сделок по жилью приходится лишь 1 на земельный участок.

Интересно, что более половины ипотек на жилье в 2023 году оформили через "єОселю" – 5 855.

В каких областях самые высокие цены на квартиры в Украине

Первое место среди областей занимает Закарпатская область, где квадратный метр в новостройках стоит 43 764 гривны. На втором месте – Днепропетровская со средней стоимостью 40 739 гривен за квадрат.

А третье место занимает Львовская область, где цена за квадратный метр примерно такая же, как на Днепровщине, – 40 526 гривен.

К слову, течение первого месяца 2024 года больше всего цены выросли в Кировоградской и Одесской областях – от +5 до +5,3%.